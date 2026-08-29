8월 마지막 주말까지 전국 비…‘후텁지근’ 체감온도↑ [주말날씨]

8월 마지막 주말까지 전국에 비가 내리겠다. 남부지방을 중심으로는 후텁지근한 무더위가 이어지겠다.

지난 28일 대구 북구 엑스코 앞 횡단보도에서 우산을 챙기지 못한 시민이 비닐로 비를 피하며 뛰어가고 있다. 대구=뉴스1

29일 기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에 비가 내리다가 소강상태를 보이는 곳도 많겠다. 서울·인천·경기북부에는 오전부터 오후 사이 소나기가 내리고, 경기남부에는 오전부터 낮 사이 비가 내린다. 경기북동부와 강원 중·북부에도 오후까지 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 밤에는 서울·인천·경기도에 다시 비가 내리는 곳이 있겠다.

이날부터 주말까지 내리는 비와 소나기는 시간당 20~30㎜, 최고 50㎜ 이상으로 거세게 쏟아질 수도 있으니 대비해야겠다. 이날 중국 산둥반도에서 접근해오는 저기압의 영향도 더해지며 전국에, 일요일인 30일에는 기압골과 저기압 뒤쪽으로 북서쪽에서 차고 건조한 공기가 남하해 들어오면서 남쪽에서 유입되는 뜨겁고 습한 공기와 충돌해 정체전선을 형성하며 전선이 걸치는 충청과 남부지방을 중심으로 강수가 예상된다.

예상 강수량은 경기남부 10~40㎜, 서울·인천·경기북부와 서해5도 5~10㎜, 강원남부 10~50㎜, 강원 중·북부 5~20㎜, 대전·세종·충남·충북 20~80㎜, 전북 20~80㎜, 광주·전남 20~60㎜, 부산·울산·경남과 대구·경북 20~60㎜, 울릉도·독도 20~60㎜, 제주도 5~40㎜다. 서울·인천·경기북부에는 소나기로 5~30㎜가 추가로 내릴 수 있다.

비가 내리면서 전국에 내려진 폭염특보는 점차 해제되거나 경보가 주의보로 낮아지는 등 완화되겠다. 다만 습한 날씨로 높은 체감온도가 이어지겠다. 이날은 전국 대부분 지역, 주말엔 남부지방을 중심으로 체감온도가 최고 33도 안팎까지 오르겠다.

이날 낮 최고기온은 26~31도로 예상된다. 지역별로는 서울 30도, 인천 30도, 춘천 29도, 강릉 27도, 대전 29도, 대구 31도, 전주 31도, 광주 32도, 부산 31도, 제주 32도, 울릉도·독도 26도 안팎이다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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