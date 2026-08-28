네팔 실종자 가족들 “도대체 정부가 뭘 하는 건지 모르겠다” 작심비판

네팔 대홍수로 연락이 두절된 두산에너빌리티 직원들의 가족들이 회사에서 마련한 현지 수색 헬기의 이륙이 지연되는 것에 분통을 터뜨렸다.

실종자 가족 모임은 28일 경기 성남시 분당두산타워에서 기자들과 만나 “저희의요구는 딱 하나다. 외교부 장관이 됐든 대통령이 됐든 최대한 빨리 헬기를 띄워달라는 것”이라고 밝혔다.

정연인 두산에너빌리티 대표이사가 27일 인천국제공항에서 출국장으로 향하고 있다. 네팔 수력발전소 건설 현장을 덮친 대규모 홍수로 한국남동발전과 두산에너빌리티 관련 한국인 9명이 실종된 가운데 한국남동발전과 두산에너빌리티는 비상대책본부를 꾸리고 이날 긴급대응반을 급파했다. 연합뉴스

이들은 “대통령을 비롯해 많은 분이 적극적으로 나서겠다고 했는데도 아직 헬기한 번 못 떴다는 것이 이해되지 않는다”면서 “헬기로 구조된 이들도 있는데 실종자들에게는 헬기를 안 띄웠다는 것을 이해할 수 있느냐”고 강조했다.

실종가 가족들은 “지금 현지시간으로 48시간이 지났다. 히말라야산맥은 밤에 기온이 영하로 떨어지기 때문에 (설사) 대피했더라도 죽었을 시간”이라면서 “오늘을 골든타임이라고 보고 제발 헬기를 띄워야 한다. 오늘 지나가면 진짜 죽는다”고 강조했다. 이어 가족들은 “대통령께서 직접 챙기라고 얘기했는데도 이런 상황이면 저희는 어디에 기대야 할지 모르겠다. 기댈 데가 없다”면서 “도대체가 정부에서 뭘 하는지 모르겠다”고 비판했다.

지난 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서는 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절됐다. 두산에너빌리티 직원 6명, 한국남동발전 직원 3명이다. 이날 한국남동발전과 두산에너빌리티는 네팔 현장에 도착하자마자 우리 정부 현장대응팀 주도로 회의를 연 것으로 확인됐다. 정부 현장대응팀 11명을 포함해 두산에너빌리티 8명, 한국남동발전 7명으로 모두 26명이 현지 공조 체제를 갖췄다. 앞서 구조된 직원 9명은 이날 수도 카트만두로 이동했다.

정부는 연락이 끊긴 직원 가족들과도 계속 상황을 공유하고, 가족들이 원할 땐 네팔 현지 방문도 지원하겠다는 방침다.

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