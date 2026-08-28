[이코노 브리핑] 개인, 퇴직연금계좌로 국채 투자 가능 외

개인, 퇴직연금계좌로 국채 투자 가능

9월부터 개인 투자자가 퇴직연금 계좌로 개인 투자용 국채 10년물과 20년물에 투자할 수 있게 된다. 27일 재정경제부에 따르면 이를 뒷받침할 퇴직연금형 개인 투자용 국채 업무시스템 구축이 완료됐다. 청약 기간은 9월 9∼15일이다. 신한·하나·NH농협은행, 미래에셋·삼성·한국투자·KB·NH투자증권의 퇴직연금 계좌(DC형·IRP형)를 보유하고 있으면 투자할 수 있다.

새마을금고, 집단대출 반년 만에 재개

새마을금고가 정부의 가계대출 규제로 약 반 년간 막아놨던 집단대출을 27일 재개했다. 금융권에 따르면 새마을금고는 이날부터 이주비·중도금·잔금대출 취급을 재개하기로 했다. 또 이주비·중도금·잔금대출에 한해 대출모집인 취급 중단을 풀고 비회원 주택담보대출 취급제한도 해제한다.

한투운용·밸류운용, 내년 분할합병

한국투자증권이 전국 대학을 순회하며 청년과 소통하는 ‘한투 캠퍼스 투어’를 진행한다고 27일 밝혔다. 한투증권은 캠퍼스 투어를 통해 금융교육, 직무 소개, 선배와의 대화, 채용 연계 프로그램 안내 등을 제공한다. 12개 대학에서 진행된 상반기 행사에 이어 하반기에는 ‘인공지능(AI) 시대 주식 투자법’, ‘토큰 이코노미 시대의 개막’ 등에 대한 주식·금융교육 세션을 진행한다. 9월2일 경북대를 시작으로 11월까지 서울시립대, 고려대, 국민대 등 전국 8개 대학을 순차 방문한다.

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