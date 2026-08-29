[새로 나온 책] 크로싱 외

크로싱(벤 골드파브, 조은영 옮김, 곰출판, 2만8000원)=환경 저널리스트인 저자가 인간이 만든 도로가 생태계를 어떻게 바꾸고 있는지를 들여다본다. 책은 도로와 자동차의 이동이 주변 동식물의 삶에 어떤 변화를 일으키는지 연구하는 학문인 도로생태학을 바탕으로 인간과 자연의 상생 문제를 논한다. 도로는 동물의 서식지를 쪼개 먹이와 짝을 찾아 이동하는 능력 자체를 빼앗는다. 제설을 위해 뿌리는 소금은 강과 호수를 오염시키고, 자동차 굉음은 새들이 서식지를 등지게 한다. 미국 고속도로가 흑인 공동체를 분리한 인종차별 역사, 코로나19 사태로 나타난 야생동물 생태계 복원 등 도로를 소재로 다양한 주제를 살핀다.

나의 엄마는 도시의 청소부입니다(장샤오만, 허유영 옮김, 웅진지식하우스, 1만9500원)=중국의 ‘실리콘밸리’로 불리는 선전의 정보기술(IT) 기업에서 일한 저자가 그곳 대형 쇼핑몰에서 청소 일을 하던 엄마의 삶을 기록했다. 명문대를 졸업하고 대기업에 취업한 딸은 일자리를 찾아 선전으로 갔던 엄마와 10년 만에 함께 살게 된다. 평생 광산 등에서 고된 일을 하며 가족을 건사해온 엄마는 무릎 통증을 참고 선전의 고급 쇼핑몰 미화원으로 일한다. 900일간의 기록은 엄마의 청소일부터 시작해 과거 일터인 광산과 공사장, 가족의 역사로 거슬러 올라간다. 또 자신이 어떤 노동과 희생 위에서 지금의 삶에 이르렀는지 마주한다. 부끄럽고 외면하고 싶던 가난과 고향, 엄마를 통해 자기의 기원을 되찾고, 수많은 노동자의 삶과 노동의 가치를 들여다본다.

스케일링 시대(드와르케시 파텔, 노승영 옮김, 인사이트, 2만5000원)=인공지능(AI) 혁명의 최전선에서 벌어지고 있는 변화와 미래를 AI 연구자와 기업가들의 목소리로 들여다본 책이다. 팟캐스트 진행자인 저자가 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO), 데미스 허사비스 딥마인드 공동 창업자, 일리야 수츠케버 오픈AI 공동 창업자, 마크 저커버그 메타 CEO 등 AI 산업을 이끄는 인물들을 직접 만나 심층 인터뷰했다. 책의 핵심 화두는 ‘스케일링(scaling)’이다. AI 모델의 성능을 높이기 위해 더 많은 데이터를 학습시키고, 더 많은 연산자원을 투입하며, 추론 과정에도 막대한 컴퓨팅 자원을 사용하는 전략이다. 그동안 생성형 AI의 급격한 발전은 이러한 스케일링에 힘입은 바가 크다. 저자는 스케일링 법칙의 지속 가능성부터 AI의 추론 능력, 초지능의 출현 가능성, AI 기업 간 경쟁까지 다양한 쟁점을 인터뷰를 통해 입체적으로 보여준다.

식물의 마음(천시 마허, 이신철 옮김, 도서출판b, 2만6000원)=미국 디킨슨대학교 철학과 교수인 저자가 ‘식물에도 마음이 있을까?’라는 주제로 쓴 책이다. 저자는 식물에는 마음이 없다고 확신했다. 그러다 우연히 일부 연구자들이 식물에도 마음이 있다고 진지하게 믿는다는 사실을 접하게 된다. 그리고 식물의 뿌리가 자라는 저속도 촬영 영상 등을 보면서 식물이 생존을 위해 느리지만 지속적으로 무엇인가를 해낸다는 점을 알게 되고 자신의 확신에 의문을 갖기 시작한다. 책은 인간이 마음이 없다고 가정한 존재들의 대표 격으로 ‘식물’을 상정하고 식물의 지각, 느낌, 기억, 행동, 마음에 대한 철학적 탐구의 과정을 풀어낸다.

천 년의 역사가 한눈에 보이는 최소한의 중세 수업(임승휘, 21세기북스, 1만8900원)=선문대학교 사학과 교수인 저자가 흔히 인간 이성의 암흑기로 기억되는 중세를 서양의 정신과 유럽 문명의 기본 토대가 형성된 결정적 시기로 바라보고 그 역사를 풀어낸 책이다. 출판사 ‘21세기북스’ 유튜브 채널 ‘인생명강’에서 저자가 진행한 강의를 바탕으로 엮었다. 책은 기독교적 세계관의 지배를 받았던 중세인의 시간관, 중세시대의 주인공으로 떠오른 기사, 구원을 갈망한 중세인의 신앙, 신의 이름으로 벌어진 이단 심판과 십자군 전쟁 등 중세 세계의 구조를 보여준다. 또 중세인이 세상을 어떻게 이해했는지, 무엇을 두려워했고, 무엇을 믿고 욕망했는지를 추적한다.

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