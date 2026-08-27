중국인 女유학생 살해∙시신 훼손한 중국인 대학 강사 구속… 法 “도주 우려”

중국인 여성 유학생을 살해하고 시신을 훼손한 혐의를 받는 중국인 대학 강사가 구속됐다.

27일 대구지법 황인준 영장전담부장판사는 중국 국적의 30대 대학 강사 정모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

중국인 대학 강사 정모씨가 27일 대구 수성구 대구지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 후 이동하고 있다. 뉴시스

경찰에 따르면 정씨는 지난 20일 새벽 경북 경산시 하양읍에 있는 자신의 집에서 중국인 여성 유학생 A(25)씨를 살해한 뒤 시신을 훼손한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 그는 범행 후 여장을 한 채 피해자의 동선을 꾸미는 등 수사에 혼선을 주려 한 것으로 드러났다. 이에 따라 정씨에게는 살인 및 사체훼손 혐의 외에 공무집행방해 혐의도 함께 적용됐다.

경산의 한 대학원에 재학 중이던 피해자 A씨는 방학을 맞아 중국으로 돌아갔다가 지난 14일 학위수여식에 참석하기 위해 한국으로 입국했다. 그러나 학위수여식 당일인 20일 오후 늦게부터 가족 및 지인들과 연락이 끊겼으며, 결국 숨진 채 발견됐다.

경찰은 구속된 정씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 계획 범행 여부 등을 집중 조사할 방침이다.

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