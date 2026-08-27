19년 연속 대상 ‘대기록’…횡성한우, 소비자 신뢰 굳건

명품 횡성한우가 대한민국 소비자가 가장 신뢰하는 최고의 한우 브랜드로 다시 한번 공인받았다.

횡성군은 27일 서울 노보텔 앰배서더 동대문 그랜드볼룸에서 사단법인 한국브랜드경영협회 주관으로 열린 ‘2026 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상’ 시상식에서 ‘지역 특산물 한우 부문’ 대상을 수상했다고 밝혔다.

횡성군이 19년 연속 한우 브랜드 대상을 수상했다. 횡성군 제공

횡성한우는 2008년 첫 수상 이래 19년 연속 대상이라는 대기록을 달성했다.

브랜드 대상은 급변하는 시장 환경 속에서도 지속적인 품질 혁신과 철저한 브랜드 관리를 통해 소비자들로부터 두터운 신뢰와 사랑을 받는 부문별 대표 브랜드를 발굴해 시상하는 상이다.

한국브랜드경영협회 리서치사업부의 소비자 직접 조사와 브랜드 전문가로 구성된 심사위원단의 엄격한 최종 심사를 거쳐 수상 브랜드를 선정한다.

횡성군은 지난해부터 제4차 횡성한우 육성 5개년 기본계획에 따라 ‘미래를 선도하는 친환경, 고품질 횡성한우’라는 비전 아래 전략 목표로 △국민의 안전 먹거리 제공 △한우산업 경쟁력 강화 △지속 가능한 한우산업 육성 △한우농가의 소득향상을 추진하고 있다.

또 ESG 비전을 접목해 탄소 중립을 선도하는 축산환경, 함께 성장할 수 있는 축산 생태계 조성, 신뢰∙소통 기반 축산 거버넌스 확립을 실천하는 친환경 축산 군(郡)을 만들기 위해 노력하고 있다.

장신상 횡성군수는 “19년 연속 대상 수상은 횡성한우의 품질 향상을 위해 묵묵히 땀 흘려온 축산 농가와 횡성한우를 변함없이 신뢰해 주신 소비자 덕분”이라며 “민선 9기 역점 사업인 ‘횡성 관광 500만 시대’와 연계해 횡성한우 고유의 문화 스토리텔링을 강화하고 횡성한우축제를 중심으로 전국 제일의 한우 미식 관광 거점으로 도약하겠다”고 말했다.

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