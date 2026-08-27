국토장관 "탄천센터 주택 공급시 청년·신혼부부 공공주택 우선"

김윤덕 국토교통부 장관은 서울시가 주택 공급 대안 부지로 제안한 강남구 탄천물재생센터 부지와 관련, 센터를 옮겨 설치할 신규 장소 선정이 어려울 수 있다며 이에 관해서도 서울시와 논의하겠다는 입장을 밝혔다.



김 장관은 27일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 탄천물재생센터를 외부로 옮기는 데 시간이 오래 걸리지 않으냐는 질문을 받고 "어제 (오세훈 시장으로부터) 제안을 바로 받았고, 자료가 없으니 협조해 달라고 했고 자료를 받으면 본격적으로 타당성을 검토하게 될 것"이라며 이같이 말했다.

지난 26일 서울 강남구 탄천물재생센터와 마루공원 일대 모습.

전날 오 시장은 김 장관과 면담에서 탄천물재생센터 부지에 청년 주택단지를 포함한 '동남권 청년 특화 산업단지'를 조성하자는 대안을 제시했고 김 장관도 이를 적극 검토하겠다는 뜻을 밝혔다. 해당 부지에 주거 기능을 절반가량 배치하면 최대 1만3천가구 공급이 가능하다는 게 서울시 추산이다.



김 장관은 이와 관련해 전주교도소 이전 문제를 거론하며 "내가 국회의원이 되기 전 전임 의원들이 교도소 이전을 결정했고 주민들이 박수를 많이 쳤다"며 "그런데 교도소 이전 문제는 '이전을 결정했다'가 중요한 게 아니라 어디에 (새로) 짓겠다고 결정하는 게 더 중요하다"고 말했다.



그는 "이걸 어디로 옮기겠다고 하니 그쪽 지역 국회의원들이 '너희는 혐오시설이어서 이전하려고 하면서 왜 우리 지역에 그게 오느냐'며 난리가 난다"며 "탄천물재생센터도 마찬가지로 이전 부지와 장소 선정이 더 어렵다고 오 시장에게 말씀드렸고 그에 대해서까지 논의가 맞물려 있다"고 전했다.



탄천물재생센터 부지에 실제로 주택을 공급하게 될 경우 공급 방향에 대해서는 "강남이기 때문에 또 고급 아파트를 짓거나 도시개발 방식으로 하는 건 저희가 원하는 게 아니다"라며 "청년이나 신혼부부 등에게 공급될 수 있는 공공주택을 우선적으로 짓자는 것"이라고 말했다.



김 장관은 용산공원 본체 내 주택 공급 후보지가 될 수 있는 구역에 대해 "어느 부지가 논의되고 있다고 하면 잘못하면 '이미 국토부는 결정해 놓은 것 아니냐'는 비판이 바로 들어온다"면서도 기존에 언급된 옛 방위사업청 부지, 장교 숙소 등을 비롯해 몇몇 구역을 거론했다.

김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 지난 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서며 악수하고 있다. 연합뉴스

그는 "어린이정원 밑에 보면 병원 부지가 있다. 이런 부지는 가능하지 않으냐"며 "그 위에 안쪽에 보면 옛날 미국 군인들이 썼던 학교가 있다. 그런 부지들을 대상으로 청년들을 위한 주택을 검토해 봐야 하는 게 아니냐는 거고 이것조차도 공론화 과정을 거치겠다는 것"이라고 밝혔다.



그러면서 "그걸 단순히 (공원·녹지 기능이) 훼손된 일부 지역에 집 짓는 것으로만 접근할 거냐, 그게 아니라 용산공원이 본래 목적에 맞게 제대로 기능을 하도록 재구조화해서 오히려 정비를 잘한다면 훨씬 더 효과적으로 원래 목적도 달성할 수 있다는 게 기본적인 국토부의 생각"이라고 했다.



김 장관은 용산공원을 개발할 경우 전체 공급 물량을 임대주택으로 채울지에 관한 질문에는 "현재는 거기까지 전혀 나가지를 못했다"고 답했다. 그러면서 "이것도 '로또 임대'가 될 수 있어 그런 문제에 대한 사회적 토론과 고민이 필요하다고 생각한다"고 말했다.



서울시 등 지방정부와의 협의와 관련해서는 "(용산공원 주택 공급은) 법을 바꿔 국회를 통과하지 않으면 안 되고, 기반시설 등에 대해서는 광역·기초 지방정부와 협의할 수밖에 없는 게 현실"이라며 "국토부가 이 문제에 대해 마음대로 하려고 한다는 건 그야말로 오해"라고 했다.



김 장관은 이르면 내달 말 발표 예정인 '7만3천가구+α' 규모의 신규 공공택지지구에 용산공원과 서울 개발제한구역(그린벨트)이 포함되지 않는 데 대해 "다르게 보면 오 시장과 대화만 잘 되면 서울이 더 추가될 수 있는 물량이 될 수 있다고 본다"며 "제한적으로 3만호, 4만호 정도가 추가만 되면 실제로 10만호가 넘는 주택이 공급되는 효과를 낼 수 있다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지