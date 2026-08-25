고액자산가 포트폴리오 보니… 2030 ‘하닉’·40대 이상 ‘삼전’

올해 국내 대형 반도체주들의 주가가 가파르게 상승한 가운데 고액자산가들도 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 투자 포트폴리오를 재편한 것으로 나타났다.

25일 키움증권에 따르면 예탁자산 10억원 이상 보유한 고액자산가는 지난달 말 기준 전년 대비 80.7% 늘었다. 30억원 이상 고객 수도 약 90% 증가했다.

25일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 전날보다 45.78포인트(0.68%) 오른 6742.74로 장을 마쳤다. 연합뉴스

10억원 이상 고객의 상위 보유 종목은 지난해 7월 △삼성전자 △네이버 △SK하이닉스 △카카오 △두산에너빌리티 순이었다. 올해 7월에는 △삼성전자 △SK하이닉스 △현대차 △두산에너빌리티 △네이버 순으로 재편됐다.

30억원 이상 고객의 상위 보유 종목도 지난해 7월 △삼성전자 △네이버 △카카오 △SK하이닉스 △두산에너빌리티에서 올해 7월 △삼성전자 △SK하이닉스 △현대차 △두산에너빌리티 △삼성전기로 바뀌었다.

연령대별 보유 종목 변화도 뚜렷했다. 20대 이하와 30대 투자자는 SK하이닉스를 가장 많이 보유했다. 지난해 7월까지 순위권 밖이던 SK하이닉스는 올해 7월 두 연령대에서 나란히 1위에 올랐다. 40대 이상에서는 삼성전자가 1위 자리를 지켰다.

현대차는 전 연령대에서 상위권에 새롭게 이름을 올렸다. 지난해 7월에는 30대와 40대에서만 순위권에 있었다. 올해 7월에는 20대 이하부터 60대 이상까지 모든 연령대에서 3~4위권에 자리 잡았다.

삼성전자 우선주도 다수 연령대에서 신규 진입했다. 30대, 40대, 50대, 60대 이상에서 모두 순위권에 새로 이름을 올렸다. 배당 매력이 부각되며 우선주에 대한 관심이 커진 것으로 풀이된다.

반면 카카오와 알테오젠은 올해 7월 모든 연령대 상위 5위권에서 자취를 감췄다. 지난해 7월에는 카카오가 40대와 50대에서, 알테오젠이 30대에서 각각 상위권에 들었다.

두산에너빌리티는 20대 이하와 60대 이상에서 1년 연속 상위권을 유지했다. 젊은 세대와 고령 세대 모두에서 에너지 관련주에 대한 관심이 지속하고 있는 것으로 보인다.

키움증권 관계자는 “최근 고액자산가들의 투자 행태를 살펴보면 2030세대에서는 성장 기대가 높은 종목에 대한 선호가 두드러진다”며 “반면 40대 이상에서는 시장 대표성과 안정성을 갖춘 종목에 대한 관심이 지속하는 모습”이라고 설명했다.

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