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'20㎏ 감량' 소유, 부친상 이후 식단 중단…"계속 먹어 위 늘어나"

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가수 소유가 체중 증량 중이라고 밝혔다.

 

24일 유튜브 채널 '소유기'에는 '20㎏ 감량 후 소유의 첫 건강검진 결과까지 전부 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

소유. 유튜브 캡처
소유. 유튜브 캡처

영상에서 소유는 "2년 만에 (건강검진을) 받는다. 제가 체중 감량이 많았기 때문에 뭔가 변화가 있지 않을까"라고 했다.

 

기초 검사를 받은 소유는 키 167㎝, 체중 51.4㎏, 골격근량 20.8㎏, 체지방률 25.5%가 나왔다.

 

소유는 깜짝 놀라며 "근육이 너무 많이 빠졌다. 말도 안된다. 힘들게 키워놨는데"라며 아쉬워 했다.

 

소유는 지난해 20㎏에 달하는 체중 감량에 성공했다. 그러나 최근 식단 관리를 중단한 상태라고 밝혔다.

 

그는 식단을 중단한 이유로는 부친상을 언급했다. 소유는 "아빠 일을 겪으면서 주변 사람들이 나를 볼 때마다 계속 먹으라고 했다. 그러다 보니 위가 늘어났다"고 털어놨다.

 

그러면서 "근육이 3㎏나 빠졌다. 9월 멕시코 가기 전까지 다시 근육 만들 것"이라고 의지를 다졌다.

<뉴시스>


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