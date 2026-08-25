'20㎏ 감량' 소유, 부친상 이후 식단 중단…"계속 먹어 위 늘어나"

가수 소유가 체중 증량 중이라고 밝혔다.

24일 유튜브 채널 '소유기'에는 '20㎏ 감량 후 소유의 첫 건강검진 결과까지 전부 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

소유. 유튜브 캡처

영상에서 소유는 "2년 만에 (건강검진을) 받는다. 제가 체중 감량이 많았기 때문에 뭔가 변화가 있지 않을까"라고 했다.

기초 검사를 받은 소유는 키 167㎝, 체중 51.4㎏, 골격근량 20.8㎏, 체지방률 25.5%가 나왔다.

소유는 깜짝 놀라며 "근육이 너무 많이 빠졌다. 말도 안된다. 힘들게 키워놨는데"라며 아쉬워 했다.

소유는 지난해 20㎏에 달하는 체중 감량에 성공했다. 그러나 최근 식단 관리를 중단한 상태라고 밝혔다.

그는 식단을 중단한 이유로는 부친상을 언급했다. 소유는 "아빠 일을 겪으면서 주변 사람들이 나를 볼 때마다 계속 먹으라고 했다. 그러다 보니 위가 늘어났다"고 털어놨다.

그러면서 "근육이 3㎏나 빠졌다. 9월 멕시코 가기 전까지 다시 근육 만들 것"이라고 의지를 다졌다.

<뉴시스>

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