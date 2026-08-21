삼성전자 역대 최대 주주환원 결정 임박…100조+α 보따리 푸나

삼성전자가 국내 사상 최대 규모인 100조원대 주주환원 정책을 조만간 발표할 것이라는 관측이 잇따른다.



SK하이닉스가 40조원 규모 자사주 취득·소각을 발표한 데 이어 삼성전자가 이를 훌쩍 넘는 주주환원에 나설 경우 반도체 기업 가치가 재평가되는 계기가 될 것이라는 기대가 나온다.

삼성전자 서초사옥.

21일 업계에 따르면 삼성전자는 이르면 이날 또는 내주에 이사회를 열어 특별배당을 포함한 주주환원 계획을 공개할 것이라는 관측이 흘러나오고 있다.



현행 삼성전자 3개년(2024~2026년) 주주환원 정책의 핵심은 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 환원하는 것으로, 올해가 현 정책의 마지막 해인 만큼 대규모 환원이 예상된다.



DS투자증권은 올해 삼성전자가 영업이익 391조9천억원을 기록하고, 시설투자(캐펙스·CAPEX)에 62조3천억원을 집행한다고 가정할 경우 올해 FCF가 263조2천억원에 이를 것으로 추산했다.



따라서 최근 3년 누적 FCF의 50%인 161조3천억원에서 정기배당총액 29조4천억원을 제외한 131조8천억원을 추가로 환원할 수 있다고 예상했다.



김동원 KB증권 리서치본부장은 "주주 환원 규모가 최소 100조원으로 결정되더라도 현 주가 기준 배당수익률이 7%를 웃돌 수 있다"며 연간 환원 규모가 최소 100조원을 넘을 것으로 전망했다.



구체적으로는 특별배당을 통해 100조원이 넘는 재원을 주주들에게 환원할 것이라는 전망이 나온다.



임직원 특별성과급 지급을 위한 자사주 매입을 병행할 가능성도 있다.



앞서 삼성전자는 올해 1, 2분기 성과급 충당금으로 약 20조원을 반영한 것으로 추산된다.



올해 전체 특별성과급 규모는 40조원에 가까울 것이라는 전망이 나온다.



내년부터 적용할 새로운 주주환원 정책이 발표될지도 주목된다.



이번에 40조원 규모 자사주 소각 계획을 밝힌 SK하이닉스는 현행 3개년(2025~2027년) 주주환원 정책을 누적 FCF의 50% '이내'에서 '이상'으로 상향 조정했다.



이에 따라 삼성전자도 누적 FCF 50%를 환원한다는 현행 정책을 강화해 50% 이상으로 높일 수 있다는 전망이 나온다.



삼성전자가 최대 110조원에 달하는 주주환원책을 이르면 이날 발표할 것이라는 외신 보도도 나왔다.



블룸버그는 소식통을 인용해 삼성전자가 이날 오후 4시께 이사회를 열어 세부 주주환원책을 공개할 것이라고 보도했다.



블룸버그는 주주 환원 규모가 90조~110조원이 될 것으로 예상했다.



삼성전자는 지난달 열린 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "3개년 주주환원 정책을 약속대로 이행할 계획"이라며 "현재 이사회와 경영진이 올해 특별배당을 포함한 주주환원 정책의 구체적인 실행 방안과 차기 주주환원 정책을 적극 논의하고 있다"고 밝혔다.



또한 "주주환원 정책의 주요 사항은 주주가치 제고 효과를 극대화하는 동시에 미래 성장을 위한 재투자와 주주환원 간 최적의 균형을 확보하는 방향으로 마련해 조만간 주주들에게 공유하겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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