조인호 전남광주특별시의원, 완도 백운저수지 가뭄 현장 점검… “농업용수 확보 총력”

전남광주통합특별시의회 농수산위원회 조인호 의원(더불어민주당·완도2)이 극심한 가뭄으로 인한 농업용수 부족 사태에 대응하기 위해 긴급 현장 점검에 나섰다.

조 의원은 20일 완도군 고금면 농상리 일원 백운저수지와 백운양수장을 방문해 용수 공급 상황을 직접 확인하고 안정적인 농업용수 확보를 위한 대응 체계를 점검했다.

조인호 전남광주통합특별시의회 의원이 20일 완도군 고금면 백운저수지 현장을 찾아 가뭄에 따른 농업용수 공급 상황을 점검하고 관계자들과 대책을 논의하고 있다. 전남광주특별시의회 제공

이날 현장 점검에는 조 의원과 완도군의회 김매숙 의원, 유덕규 전남광주통합특별시 농축산식품국 본부장을 비롯해 한국농어촌공사 해남지사장·수자원관리부장·농어촌사업부장, 완도군청 농촌기반팀장 등 관계기관 담당자들이 참석해 머리를 맞댔다.

현재 백운저수지의 저수율은 28.6%로, 평년 대비 46.4% 수준에 불과해 영농철 농업용수 공급에 차질이 우려되는 상황이다. 이에 따라 관계기관은 백운양수장에서 용수를 직접 가동·공급해 하루 3600㎥ 규모의 농업용수를 추가 확보하는 긴급 대책을 추진하고 있다.

조 의원은 양수장 및 용수 공급시설 일체를 둘러본 뒤 가뭄이 장기화될 상황에 대비해 추가 수자원 확보 방안 마련과 체계적인 용수 배수 공급망 구축을 관계기관에 강하게 주문했다.

조 의원은 “농민들에게 물은 곧 생명이자 한 해 농사의 성패를 결정짓는 핵심 기반”이라며 “가뭄 장기화에 대비해 활용 가능한 수자원을 총동원하고, 농민들이 물 걱정 없이 영농에만 전념할 수 있도록 용수 확보에 만전을 기해달라”고 당부했다.

이어 “이번 점검에 그치지 않고 향후 농업용수 수급 상황을 지속해서 모니터링하며 필요한 의정 지원과 제도적 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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