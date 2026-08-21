멜로망스 김민석의 여름은 청량…'여름집' 프로젝트 완결

멜로망스 김민석이 여름의 서사를 담은 '여름집' 프로젝트의 마지막 싱글을 발표한다.

김민석은 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 '여름집 하(下)'를 발매한다. 이번 싱글은 지난 6월 발표했던 '여름집 상(上)'과 이어지는 연작으로, 여름의 서사를 담은 '여름집' 프로젝트의 완결판이다.

사진제공=어비스컴퍼니

'여름집 상'에서 김민석은 더블 타이틀곡 '굿바이 (사요나라)'(Goodbye (Sayonara))와 '은하수'를 비롯해, 수록곡 '여름 편지'까지 총 3곡을 선보이면서 초여름 밤의 서정적인 정취를 연상하게 만드는 감성적인 사운드를 선보인 바 있다.

특히 김민석은 '은하수'와 여름 편지'에 작사에 참여했으며, '여름 편지'에서는 공동 작곡에도 참여하면서 싱어송라이터로서의 면모를 다시 한번 발휘한 바 있다.

'여름집 상'은 또한 김민석이 2년 4개월 만에 선보인 솔로 앨범이라는 점에서 팬들의 많은 사랑을 받았다.

이런 가운데, 발매되는 '여름집 하'는 여름의 청량함과 아날로그 사운드를 정교하게 조합해 여름의 분위기를 또다른 느낌으로 담아냈다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '청춘일기!'를 비롯해 '오버페이스', '산책' 등 총 3곡이 수록됐다. '여름집 하'를 통해 김민석은 계절의 이름을 빌려 듣는 이들에게 힘을 전하고자 하는 진심을 담았다는 전언이다.

타이틀곡 '청춘일기!'는 최선을 다해 무언가를 바랐던 아픔과 기쁨, 설렘의 시간들이 살아가는 힘이 되어 준다는 시선을 바탕으로, 완성되지 않아 더 의미 있는 시절을 지나가는 이들에게 담담한 메시지를 전한다.

또한 '오버페이스'는 무모해 보이는 선택을 통해 스스로의 존재를 확인했던 경험과 한 번뿐인 삶을 누리는 이들을 향한 응원을 담았다.

김민석은 이번 '여름집 하'에서 '청춘일기!'와 '오버페이스' 작사에 직접 참여했다. 이 곡들을 통해 김민석은 솔직한 내면의 고백을 녹여냈고, 묵직한 가사의 울림이 감성적인 사운드와 어우러져 리스너들의 마음을 사로잡을 예정이다.

'여름집' 프로젝트를 마무리하면서 김민석은 오는 28일부터 30일까지 서울 XSCALA(엑스칼라)에서 개최되는 '2026 김민석 소극장 콘서트 '성하록 : 여름사이''를 통해 팬들을 만난다. 여름의 마지막 챕터를 팬들과 함께하는 공연으로 장식하게 돼 의미가 크다.

2년 4개월 만의 솔로 활동으로 여름의 이야기를 담아낸 김민석. 과연 이번 '여름집 상'에 이어 '여름집 하'도 리스너들에게 큰 울림을 전할 수 있을지 관심이 쏠린다.

<뉴스1>

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