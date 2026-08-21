1500명 몰리더니 순식간에 ‘완판’…3만8000원 ‘국새 키링’ 뭐길래

국립박물관 문화상품 ‘뮷즈’의 신작 굿즈를 구매하려는 소비자가 몰리면서 또다시 품절 대란이 벌어졌다.

국립중앙박물관 뮷즈 ‘국새 키캡 키링’. 국립중앙박물관 홈페이지 갈무리

21일 국립박물관문화재단에 따르면 전날 오후 2시30분 ‘국새 키캡 키링 세트’ 2차 온라인 판매가 시작되자 구매자가 한꺼번에 몰리면서 누리집 접속 대기 인원이 1500명을 넘어섰다. 접속 대기 상태가 이어진 가운데 준비된 재입고 물량 2000개는 오후 3시30분쯤 모두 판매됐다.

‘국새 키캡 키링’은 ‘2026 뮷즈 공모전’ 선정작이다. 조선시대 국새인 보물 ‘제고지보’와 ‘단종 복위 시호 금보’를 금속과 레진 소재로 재현한 상품이다. 실제 키보드에 꽂아 사용할 수 있는 키캡과 함께 클리커 형태의 열쇠고리로도 활용할 수 있도록 제작됐다.

앞서 진행된 첫 온라인 판매에서도 상품이 빠르게 소진됐으며, 지난 6일 진행된 1차 재입고 물량 역시 모두 판매됐다. 이번 2차 재입고 물량까지 단시간에 완판되면서 국립박물관 문화상품을 향한 소비자들의 높은 관심이 이어졌다.

사진=뮷즈 누리집 갈무리

국립박물관 문화상품을 둘러싼 ‘품절 대란’은 지난해에도 이어졌다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기가 높아지면서 국립박물관의 ‘까치 호랑이 배지’가 주목받았고, 당시 구매자가 몰리면서 누리집 접속이 어려워지기도 했다.

재단 관계자는 “우리 문화유산에 대한 관심이 커진 만큼 전통 요소가 외관에 많이 적용돼 좋아하는 것 같다”며 “또 부담스럽지 않게 소지하기 편리해서 좋아하시는 것 같다”고 말했다.

재단은 품절 대란이 이어진 ‘국새 키캡 키링 세트’의 주말 소량 선착순 판매를 이어갈 예정이다. 판매 장소는 서울 용산구 국립중앙박물관 내 상품관1이며, 가격은 3만8000원이다. 1인당 1개만 구매할 수 있다.

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