김가연 "父 600억 재력가? 개인 아닌 회사 재산"

배우 김가연이 부친의 600억 재력가 소문에 관해 진실을 이야기했다.

20일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '최강동안 55세 김가연! 8살 연하 임요환 사로잡은 방법 최초공개(재산 600억)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 영상 캡처

이날 이지혜는 "풍문으로 '김가연이 엄청난 부자'라는 이야기가 있었다, 300억 재력가라고"라며 이에 대해 궁금해했고, 김가연은 "600억"이라면서 "사무실에 갔다가 경리분들이 얘기하시는 걸 들은 거다, 아버지가 사업을 하시는 게 굉장히 잘 됐다"라고 이야기했다. 그러면서도 "이게 회사의 재산이지 아버지 개인의 재산은 아니지 않나"라고 덧붙였다.

다만 김가연은 학창 시절 모친의 '치맛바람'이 있었던 건 맞다고 밝혔다. 김가연은 "예전에는 육성회장이 있지 않았나, 엄마가 학교에 와서 '뭐 할 거 없나' 하기도 했는데 그런 게 싫었다"라며 "엄마가 너무 예뻐서 싫었다, 학교에 오면 (사람들이) 언니냐고 물어보기도 했다, 그래서 한때는 엄마가 첩이라는 소문도 있었는데 그런 얘기를 들으니까 엄마가 학교에 오는 게 너무 싫더라"라고 이야기했다.

이후 이지혜는 김가연의 남편인 임요환에게 "(김가연이) 초혼도 아니고 아이도 있던 상황이었는데 '광주 유지'라는 말에 흔들렸나"라 물었다. 임요환은 "처음 만났을 땐 몰랐고 주변 사람들이 그걸 얘기를 해 줘서 '아, 그래?' 했었다"라고 해 웃음을 자아냈다. 이어 "그때는 나 자신한테 되게 만족하고 있던 시기라서 (아내 측 부가) 딱히 중요하진 않지만 그래도 나쁠 이유가 전혀 없는 그런 상황이었다"라고 솔직하게 말했다.

한편 '밉지않은 관종언니'는 매주 목요일 새 콘텐츠가 오픈된다.

<뉴스1>

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