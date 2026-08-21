김가연, ‘600억 재력가’ 소문에 입 열었다…“회사 재산이지 내 아버지 개인 재산 아냐”

유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’ 화면 캡처

배우 김가연이 아버지의 재산이 300억 원대라는 소문에 대해 직접 입을 열었다. 김가연은 오히려 “600억 정도”라고 밝혀 눈길을 끌었지만, 해당 금액은 아버지 개인 재산이 아닌 회사 재산이라고 설명했다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 김가연과 남편 임요환이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 김가연은 그동안 자신을 둘러싼 ‘아버지가 300억 원대 재력가’라는 소문에 대해 이야기를 나눴다. 관련 질문을 받은 김가연은 “그랬었다. 600억 정도”라고 답해 MC 이지혜를 놀라게 했다.

다만 김가연은 곧바로 600억 원이 아버지의 개인 재산이라는 의미는 아니라고 선을 그었다. 그는 “아버지가 사업체를 하시는데 그게 잘됐다”며 “아버지 회사 사무실에 갔다가 경리 언니들이 얘기하는 걸 잠깐 들었다”고 설명했다.

이어 “이게 회사 재산이지 아버지의 개인 재산은 아니다”라고 강조했다.

결국 김가연을 둘러싼 ‘300억 재력가 집안’이라는 소문은 사업체의 회사 재산 규모가 와전된 것으로 풀이된다.

남편 임요환도 김가연의 재력설에 대한 질문을 받았다. 이지혜는 김가연이 재혼이었고 자녀가 있던 상황에서 임요환이 김가연을 만났던 당시를 언급하며 “갑자기 광주 유지에 600억 원이라는 말을 들으면 혹시 흔들렸느냐”고 물었다.

임요환은 김가연과 처음 만났을 당시에는 재력과 관련한 이야기를 알지 못했다고 밝혔다. 그는 “주변 사람들이 이야기해 줘서 ‘아, 그래?’ 싶었다”며 “그때는 나 자신에게 만족하던 시절이라 딱히 중요하지는 않았다”고 말했다.

그러면서도 “나쁠 이유는 전혀 없었던 것 같다”고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

김가연은 이날 방송에서 어린 시절 어머니와 관련한 일화도 공개했다.

김가연은 어머니가 학교 육성회장을 맡을 정도로 적극적인 성격이었다며 “치맛바람이 있는 건 확실하다. 내가 그걸 되게 싫어했다”고 회상했다.

특히 어머니의 빼어난 미모 때문에 어린 시절 뜻밖의 소문까지 들었다고 털어놨다.

김가연은 “엄마가 너무 예뻐서 싫었다. 학교에 오면 엄마가 아니라 언니냐고 했다”며 “한때는 엄마가 첩이라는 소문도 있었다”고 말했다.

이어 “그런 얘기를 듣는 게 싫어서 엄마가 학교에 오는 게 싫었다”고 덧붙였다.

한편 김가연은 8세 연하인 프로게이머 출신 임요환과 결혼해 두 딸을 두고 있다. 두 사람은 방송을 통해 결혼 생활과 가족 이야기를 솔직하게 공개하며 대중의 관심을 받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지