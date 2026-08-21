'비매너 논란' 성훈, 3년 만에 전한 의미심장한 속내…“현명하고 슬기롭게 살 것”

유튜브 채널 ‘성훈 해’ 화면 캡처

배우 성훈이 인생의 굴곡을 돌아보며 의미심장한 속내를 털어놨다.

지난 19일 성훈의 유튜브 채널 ‘성훈 해’에는 ‘인생이 가장 힘들 때’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 낚시터를 찾은 성훈이 낚시를 즐기며 자신의 인생에 대한 생각을 털어놓는 모습이 담겼다.

이날 성훈은 낚시와 인생이 닮았다며 자신의 경험을 이야기했다. 성훈은 “자력으로 안 되는 부분에 있어서는 인생과 똑같다. 내가 아무리 용써봤자 안 될 때는 진짜 안 된다”고 말했다.

이어 “살다 보면 힘든 일들이 본인의 의지와 상관없이 계속 생긴다”며 “노력을 해서 이겨내는 경우도 있지만 주변에서 도와줘도 안 되고 본인 스스로도 이겨낼 수 없는 경우들도 한 번씩 생긴다”고 했다.

그러면서 “그럴 때는 그냥 시간이 흘러가도록 풀어놓는 것도 나쁘지 않은 방법 같다”며 “환경이 사람마다 다 다르지 않나. 어떤 사람이든 간에 오르막이 있고 내리막이 있다”고 자신의 생각을 밝혔다.

성훈은 좋은 순간에도 방심해서는 안 된다는 생각도 전했다. 그는 “힘든 일은 확 변하지 않더라도 지나가는 것들도 있고, 좋다가도 그 좋음에 너무 취해서 방심하는 순간 다시 또 힘들어질 수 있다. 그런 게 인생”이라고 말했다.

특히 “만약 이 기억을 그대로 가지고 과거로 돌아간다면 현명하고 슬기롭게 잘 살 것 같다. 인생을 즐기며 시간도 행복하게 잘 쓸 것 같다”고 말해 이목을 집중시켰다.

이어 “이런 일이 닥쳤을 때는 ‘이렇게 극복하면 돼’라는 것도 있을 것”이라며 “잘 풀릴 때는 지금 즐기는 건 좋지만 조심하자는 생각도 할 것”이라고 덧붙였다.

성훈이 구체적인 과거를 언급한 것은 아니지만, 과거의 경험을 떠올리며 앞으로는 힘든 순간과 좋은 순간을 보다 현명하게 받아들이겠다는 취지의 발언으로 읽힌다.

성훈은 과거 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 고정 출연하며 대중에게 큰 사랑을 받았다. 이후 2022년 tvN 예능 프로그램 ‘줄 서는 식당’에 게스트로 출연한 뒤 태도와 식사 장면 등을 둘러싼 비매너 논란에 휩싸였다.

당시 성훈은 대기 손님이 있으면 다른 식당에 가겠다는 취지의 발언을 하는가 하면, 방송 중 고기를 집게로 먹는 등의 모습으로 일부 시청자들의 비판을 받았다.

논란이 이어지자 성훈 측은 “재미있게 하려다 보니 과했던 부분이 있는 것 같다”며 “보시는 시청자분들께서 불편함을 느끼셨다면 죄송하다”고 사과했다.

이후 예능 활동이 상대적으로 뜸했던 성훈은 최근 다시 안방극장 복귀를 앞두고 있다.

성훈은 오는 11월 첫 방송 예정인 MBN 새 드라마 ‘보스의 노골적 취향’에서 주인공 권도혁 역을 맡는다.

‘보스의 노골적 취향’은 동명의 네이버 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 로맨스 드라마다. 성훈은 극 중 재벌가 외아들이자 AI 분야의 천재인 권도혁으로 분해 인디밴드 보컬 이은채와 로맨스를 펼친다.

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