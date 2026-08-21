'오디세이', 18만↑ 동원하며 16일 연속 1위…누적 578만

영화 '오디세이'(감독 크리스토퍼 놀런)가 16일 연속 박스오피스 정상을 지켰다.

21일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면, '오디세이'는 20일 하루 동안 18만 8663명의 관객을 동원하며 박스오피스 정상에 올랐다. 누적 관객 수는 578만 8179명이다.

영화 '오디세이' 포스터

지난 5일 개봉한 '오디세이'는 10년간 이어진 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스(맷 데이먼 분)가 왕의 부재를 틈타 침탈과 권력 다툼이 벌어진 왕국에서 그를 기다리고 있는 아내 페넬로페(앤 해서웨이 분)와 아들 텔레마코스(톰 홀랜드 분)에게 돌아가기 위한 여정에 나서면서 벌어지는 일을 그린 영화다.

크리스토퍼 놀런 감독의 신작으로 기대 속에 개봉한 '오디세이'는 개봉 4일째인 8일 100만, 6일째인 10일 200만, 10일째인 14일 300만 관객을 돌파했다. 이후 개봉 13일째인 17일 500만 관객을 넘어서며 흥행을 이어가는 중이다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 5만 5279명이 관람해 2위에 올랐으며, 누적 관객 수는 774만 870명이다. '인시디어스: 그들이 넘어왔다'는 2만 1977명을 극장으로 불러 모으며 3위를 기록했다. 누적 관객 수는 2만 2331명이다.

<뉴스1>

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