한가인, 자녀 얼굴 모자이크 지적에…"나중에 '왜 공개했냐' 할까봐"

배우 한가인이 자녀들의 유튜브 출연에 대한 생각을 밝혔다.

20일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 SNS에서 화제가 된 라면 레시피에 도전하는 한가인의 모습이 공개됐다.

영상에서 한가인은 자녀들과 함께 촬영하면서 얼굴은 공개하지 않은 이유를 밝혔다.

제작진이 자료 화면을 통해 "저렇게 찍을 거면 뭐 하러 찍냐"는 댓글을 언급하자 한가인은 "아이들이랑 찍을 때 아이들 얼굴을 가리고 있지 않다. 공개는 안 하고 있다"고 답했다

하지만 자녀들은 유튜브 출연을 원하고 있다고.

한가인은 "아이들은 그렇게 출연하고 싶어 한다. 주기적으로 '엄마, 나는 언제 출연하냐', '이런 콘텐츠 찍고 싶다'고 한다"고 말했다.

다만 얼굴 공개에는 신중한 입장이라며 "나중에 애들이 '왜 내 얼굴을 공개했냐'고 할 수도 있다"고 밝혔다.

그는 "지금은 본인들의 의사라고 해도 나중에 저한테 뭐라고 해서 영상을 다 지우게 되는 불상사가 생기면 안 되지 않나"라고 털어놨다.

이어 "아직 어려서 지금의 선택을 아이들의 의지라고 하기에는 조금 어렵지 않을까 싶다. 지금은 본인들이 너무나 출연하고 싶어 해서 같이 하고 있다"고 전했다.

한편 한가인은 배우 연정훈과 2005년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

<뉴시스>

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