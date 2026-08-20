MBK “안건자료 허위” vs 고려아연 “객관적 사실”… 주총 앞두고 정면충돌

다음달 임시주주총회를 앞둔 고려아연과 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스 간의 갈등이 격화하고 있다. MBK 측이 주총 안건 설명자료에 허위 사실이 담겼다며 형사고발 등 법적 대응을 예고하자, 고려아연 측은 공신력 있는 자료에 근거한 정당한 정보 제공이라며 정면으로 반박했다.

서울 종로구 고려아연 본사 모습. 연합뉴스

20일 금융투자업계에 따르면 MBK는 최윤범 고려아연 회장과 박기덕 대표이사에게 주총 안건 설명자료 내 허위 사실 기재 내용을 삭제하라는 내용의 공문을 발송했다. MBK는 고려아연이 홈페이지에 게시한 자료에서 MBK 투자기업 전문 경영진의 정상적인 경영활동을 의도적으로 배제하고 편향되게 왜곡했다고 주장했다.

MBK 측은 “주주의 합리적인 의결권 행사에 중대한 영향을 미치는 문서에 거짓 내용을 적시해 타인의 명예와 신용을 훼손하는 명백한 불법행위”라며 “자료를 삭제하지 않을 경우 가능한 모든 법적 조치를 취할 것”이라고 밝혔다. 구체적으로 특정 치킨 프랜차이즈 기업의 식용유 공급가 인상 논란을 전후 사정 없이 가맹점주와의 갈등으로만 부각했고, 실제 투자하지도 않은 국내 보험사를 투자 기업 사례로 잘못 제시했다고 지적했다.

이에 대해 고려아연은 객관적 근거가 없는 일방적 주장이라며 즉각 반발했다. 고려아연 측은 “MBK는 어떤 내용이 허위이고 왜곡인지, 실제 사실관계와 어떻게 다른지 뒷받침하는 객관적 근거를 밝히지 않았다”며 깊은 유감을 표했다. 이어 “해당 안건 설명자료는 금융당국의 제재나 공시 사항, 언론 보도 등 공신력과 신뢰도를 가진 자료에 근거해 작성했다”고 맞섰다.

고려아연은 자료에 언급된 홈플러스의 기업회생 신청, 롯데카드에서 발생한 105억원 규모 업무상 배임 사건, MBK 경영진을 대상으로 진행 중인 검찰 수사 등은 이미 널리 공개된 사안이라고 설명했다. 이미 확인된 사실관계를 토대로 시장에서 제기돼 온 우려와 평가를 함께 제시했을 뿐, 근거 없이 새로운 사실을 만든 것이 아니라는 해명이다.

고려아연은 이번 임시주총의 핵심 안건이 이사 및 감사위원 선임인 만큼 MBK의 과거 지배구조 관리 역량을 검증하는 것은 필수적이라는 입장이다. 고려아연 측은 “이사회 구성에 영향력을 행사하려는 MBK가 과거 투자 기업에서 어떤 프로세스로 의사결정을 내렸는지는 주주들의 합리적 판단을 위해 매우 중요한 정보”라며 “공식 자료를 특정 개인의 자료인 것처럼 표현하는 것은 적대적 인수합병 시도 과정에서의 프레이밍 공세”라고 강조했다.

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