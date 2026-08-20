2차 공공기관 이전 초읽기, TK 유치전 사활, 국회서 전략 논의

정부의 2차 공공기관 이전 계획 발표가 초읽기에 들어가면서 대구·경북 정치권과 지방자치단체가 지역 전략산업과 연계한 공공기관 유치에 전력을 쏟고 있다.

공공기관 대구 유치전략 토론회 모습.

지역 정치권과 대구시·경북도는 공정한 이전 기준과 조속한 로드맵 마련, 정부에 촉구하는 한편 대구·경북의 산업 기반을 앞세워 유치 경쟁에 본격 뛰어들었다.

국민의힘 대구·경북 국회의원들과 대구시·경북도는 20일 국회에서 2차 공공기관 이전 유치 전략 간담회를 가졌다.

국민의힘 경북도당(위원장 김형동)과 대구시당(위원장 이인선)이 공동 주최한 이날 간담회에서는 공공기관 2차 이전 발표를 앞둔 상황에서 현재 진행 내용을 검토하고 공동 대응 전략을 긴밀히 모색했다.

또 정부와 여당에 공공기관 이전의 공정하고 조속한 추진을 촉구하는 결의문을 채택했다.

김형동 국민의힘 경북도당위원장은 모두 발언을 통해 "대구·경북은 준비가 돼 있고 공공기관이 대구·경북으로 와야 할 이유도 충분하다"며 "특히 경북은 첨단제조혁신벨트, 스마트물류벨트, 애그리테크벨트 등 미래 산업의 잠재력이 있고 그 산업을 뒷받침할 기반이 있다"고 강조했다.

공공기관 경북 유치 전략 세미나 모습. 연합뉴스

이인선 국민의힘 대구시당위원장은 "이번 공공기관 이전은 어떠한 정치적 고려나 지역 간 나눠 먹기가 아니라 명확하고 객관적인 기준 아래 공정하게 추진돼야 한다"며 "대구·경북은 미래 모빌리티, 로봇, AI, 반도체, 바이오 등 미래산업 기반을 착실하게 구축해온 만큼 이러한 산업과 시너지를 낼 수 있는 공공기관이 반드시 와야 한다"고 말했다.

참석자들은 정부의 국토 균형발전 방향이 일부 지역으로 편중돼 있다고 우려를 표하고 대구·경북은 대한민국 산업의 중심인 만큼 많은 공공기관이 이전해 지역경제와 국토 균형발전의 디딤돌이 돼야 한다고 의견을 모았다.

또 '정부 2차 공공기관이전의 공정하고 조속한 추진을 위한 촉구 결의문'을 채택하고 이를 정부에 전달할 예정이다.

결의문에는 제2차 공공기관 이전의 합리적이고 공정한 배치 촉구, 정부의 명확한 기준과 추진 로드맵 조속 마련, 대구·경북의 전략산업과 연계된 맞춤형 기관 배치 촉구 등 내용을 담았다.

대구시와 경북도는 반도체, 로봇, 원자력, 산림, 농업, 문화 등 대한민국 핵심 산업 인프라와 대구경북 신공항, 영일만항 등 글로벌 교통망을 강점으로 내세워 2차 공공기관 이전의 최적지임을 강조하고 있다.

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