[사설] 메가 프로젝트로 전력 수요 급증, 원전 신설 필요

정부의 전력 확보 계획에 비상이 걸렸다. 어제 열린 제12차 전력수급기본계획(전기본) 토론회에서 3대 메가 프로젝트 수요를 반영해 재전망한 결과 2040년 기준 전력 소비량은 847.3∼885.1TWh(테라와트시)로 잠정 예상됐다. 메가 프로젝트 발표 이전인 지난 4월 공개한 전망치보다 27∼28% 늘었다. 우리나라 4인 가구 5000만여곳의 1년 소비량에 맞먹는 수준이다. 2040년 예상 최대전력 수요는 158.4∼165.0GW(기가와트)로 역시 4월 전망치보다 20% 안팎(26.6∼26.8GW) 증가했다. 메가 프로젝트의 일환인 인공지능(AI) 데이터센터의 1단계 사업만 반영한 결과인 만큼 전력 수요가 더 늘어날 상황에 대비해야 한다.



26GW는 대형 원자력발전소(1.4GW급) 19기가 100% 가동돼야 충당할 수 있는 용량이다. 정부 목표대로 2030년까지 재생에너지 발전 설비 용량을 100GW까지 늘린다 해도 메가 프로젝트 필요량 추정치의 58% 수준에 그치는 게 현실(에너지경제연구원)이다. 오는 10월 공개될 12차 전기본(2026~2040년)에는 급증하는 수요를 감당하기 위한 신규 원전은 물론이고 화석연료인 액화천연가스(LNG) 발전 추가 도입까지 가용한 공급방안을 모두 담아야 할 것이다. 앞서 11차 전기본(2024~2038년)에선 대형 원전 2기와 소형모듈원자로(SMR) 1기를 추가했는데, 이 정도로는 어림도 없다.



메가 프로젝트 수요에 맞춰 전력 생산 증가 속도를 끌어올리더라도 송전망 확충이 뒤따르지 못하면 안정적인 공급은 공염불에 그칠 것이다. 실제 송전망 미비로 전력 공급 과잉에 따른 블랙아웃(대정전)을 막기 위해 원전의 생산량을 강제로 줄이는 출력제어가 급증하고 있다. 특히 태양광 발전량이 급증하는 봄·가을에 늘어나고 있다. 송전망 확충이 신재생에너지 생산 급증 속도를 따라가지 못한 탓이다. 하물며 제11차 전기본에 따른 송·변전설비 구축사업 54건 중 33건(송전선로 14건, 변전·변환소 16건)이 지연되고 있다니 답답한 노릇이다.



메가 프로젝트로 호남권 반도체 산업단지에 6.3GW 등 신규 전력 수요가 예상되면서 호남과 수도권을 초고압직류송전(HVDC)으로 잇는 ‘서해안 에너지 고속도로’ 사업도 영향을 받게 됐다. 노선과 송전 용량 등을 재설계해 준공 목표(2038년)는 물론이고 전력 공급 계획에 차질을 빚어서는 안 된다.

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