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강남·서초 집값 2주째 뚝…세제개편 직격탄에 양극화 심화

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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서초 매매 -0.09%·전세 49주 만에 하락 전환…성북·강북 등 중저가 지역은 상승세 지속
서울 시내 아파트 단지 모습. 뉴시스
서울 시내 아파트 단지 모습. 뉴시스

 

비거주 1주택자와 고가 주택 보유자를 겨냥한 세제개편안 발표 이후 서울 강남권 아파트 시장이 뚜렷한 약세를 보이고 있다. 반면 서울 외곽 및 중저가 밀집 지역은 여전히 상승세를 이어가 지역 간 온도 차가 뚜렷해지는 양상이다.

 

20일 한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(8월 17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.22% 상승했다. 전주(0.21%)와 유사한 오름폭을 유지했으나, 세부 지역별로는 엇갈린 흐름이 나타났다.

 

◆ 세제개편 직격탄 맞은 서초·강남…낙폭 확대

 

세제개편에 따른 보유세 인상 부담이 집중된 강남권 고가 지역은 하락세를 지속했다.

 

서초구(-0.04%→-0.09%)와 강남구(-0.02%→-0.05%)는 일제히 낙폭을 키우며 2주 연속 하락세를 기록했다. 이들과 함께 강남 3구로 묶이는 송파구(0.12%→0.10%) 역시 상승폭이 둔화됐다. 고가 주택 보유자들의 매수 심리가 위축되면서 관망세가 짙어진 영향으로 풀이된다.

 

◆ 성북·중랑 등 중저가 강세…외곽 지역 중심 수요 지속

 

반면 서울 중위권 이하 지역은 견고한 상승 흐름을 이어갔다.

 

성북구(0.45%)를 비롯해 중랑구(0.44%), 서대문구(0.44%), 중구(0.41%), 강북구(0.41%) 등이 평균을 웃도는 상승률을 나타냈다.

 

한국부동산원은 “시장 참여자의 거래 관망 분위기 속에 국지적으로 하락 거래가 발생했으나 수요가 견고한 역세권, 대단지 등 중심으로 상승 계약이 체결되며 서울 전체적으로 상승했다”고 설명했다.

 

◆ 수도권 전반 오름세…전셋값도 강남권만 ‘조정’

 

수도권 아파트 매매가격은 0.15% 상승했다. 경기는 성남시 중원구(0.50%), 수원시 권선구(0.47%), 광명시(0.47%) 등의 강세로 0.15% 올랐고 인천은 0.01% 상승했다. 지방은 전체적으로 보합(0.00%)을 나타냈으며 전국 평균 매매가격은 0.08% 상승했다.

 

전세 시장에서도 양극화 흐름이 감지됐다. 전국 아파트 전세가격은 0.10%, 서울은 0.19% 상승했다.

 

그러나 서초구(-0.08%) 전셋값은 작년 9월 둘째 주 상승 전환 이후 49주 만에 하락세로 돌아섰다. 강남구(-0.03%) 역시 2주 연속 내림세를 이어갔다. 이에 반해 성북구(0.37%), 강북구(0.37%), 도봉구(0.36%), 노원구(0.35%) 등 중하위권 지역은 매매와 전세 모두 동반 강세를 유지하고 있다.


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