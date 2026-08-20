하정우 '내부자들' 프리퀄 주연 맡았다

배우 하정우가 새 영화 '내부자들:악인들의 탄생' 주연을 맡는다. '내부자들:악인들의 탄생'은 '내부자들'(2015) 프리퀄이다.

하이브미디어코프는 이 작품에 하정우와 함께 안보현·박해준·정성일 등이 출연을 확정했다고 20일 밝혔다. '내부자들:악인들의 탄생'은 1980년대 후반을 배경으로 정치·언론·자본이 권력 카르텔을 형성하는 과정을 그린다.

하정우는 기업 비리 특종을 노렸으나 외압에 의해 한직으로 밀려난 기자 '이강희'를 맡는다. 안보현은 밑바닥에서 시작해 성공과 복수를 향해 달려가는 연예기획사 대표 '안상구'를, 박해준은 검사 생활을 끝내고 정계에 갓 입문한 초선 국회의원 '장필우'를, 정성일은 수단과 방법을 가리지 않고 미래그룹을 키워낸 '오현수'를 연기한다. 연출은 신예 김민범·김진석 감독이 공동으로 한다.

'내부자들'은 2015년 개봉해 707만명이 봤다. 원작은 윤태호 작가가 2010년부터 연재한 동명 만화가 원작이다. 이번 프리퀄은 원작이 따로 있지 않다. '내부자들:악인들의 탄생'은 올해 중 촬영을 시작할 계획이다.

<뉴시스>

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