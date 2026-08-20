82만평 숲 가꾼 박정희…서장훈 "진정한 애국자"

산림 경영인 박정희가 약 82만평 규모의 산을 관리하며 예비 임업인들과 나누고 있는 사연을 공개했다.

19일 방송된 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 4대째 산림 경영을 이어온 박정희의 이야기가 소개됐다.

19일 방송된 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 4대째 산림 경영을 이어온 박정희의 이야기가 소개됐다. EBS 제공

강원도 평창에 위치한 박정희의 산은 약 82만 평 규모다. 2023년 대한민국 100대 명품숲으로 지정됐으며, 2024년에는 대를 이어 숲을 가꿔온 공로를 인정받아 '산림명문가'로 선정됐다.

박정희는 "숲에 있는 모든 것이 다 자원이다"라며 나무 뿐 아니라 산양삼, 산더덕, 잣 등 다양한 임산물이 생산된다고 설명했다. 방송에서는 산더덕 한 관(3.75㎏)이 45만 원, 산양삼 한 세트(7~8개)가 40만~50만 원에 달한다고 소개됐다.

박정희가 수십 년간 가꾼 6000평 규모의 야외 캠핑장도 공개됐다. 2006년 문을 연 이곳에서는 박정희의 산에서 채취한 더덕과 산양삼, 잣 등을 활용한 음식이 소개됐다.

박정희는 원래 공무원으로 일했으나 불의의 사고로 세상을 떠난 아버지의 뜻을 이어 38세에 산림 경영에 뛰어들었다. 현재는 그의 아들도 산림 경영에 참여하며 5대째 가업을 이어가고 있다.

산을 팔지 않는 이유에 대해 박정희는 "조상들로부터 물려받은 산은 경제의 문제가 아닌 가치를 지키는 문제"라며 "물려받은 것은 물려주는 것이 의무"라고 말했다.

다만 아들이 향후 산을 물려받은 뒤 다른 방식으로 운영하거나 처분할 경우에 대해서는 "내 후대에서 산을 새로운 방법으로 경영하겠다고 한다면 제한하고 싶진 않다. 물려준 이후에는 아들의 몫"이라고 했다.

박정희는 예비 임업인들에게 자신의 산을 내어주고 있기도 하다. 일반적인 임대료를 받는 대신 수확물의 10분의 1을 받고, 수확물이 없을 경우에는 아무것도 받지 않는 방식이다.

또 사비를 들여 전국에서 산림 경영 관련 강의를 열며 임업 후계자 양성에도 나서고 있다. 지금까지 배출한 임업 후계자는 48명이다.

박정희는 산을 나누는 이유에 대해 "숲이 제 기능을 다하기 위해서는 사람의 손길이 필요하다"고 말했다. 이어 "숲의 환경적 기능 외에 자원, 생산성 등의 가치를 놓친다면 대한민국 국토 3분의 1을 놓치는 것과 다름없다"고 설명했다.

이에 서장훈은 "숲을 잘 관리하시는 것만으로도 진정한 애국자"라고 말했다.

<뉴시스>

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