추성훈, 11월 은퇴전 앞두고 방송 중단…“마지막 승부 집중”

종합격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 현역 은퇴전을 앞두고 방송 활동을 잠시 중단한다.

예능인으로 활발하게 활동해온 추성훈은 마지막 격투기 무대를 앞두고 다시 파이터로 돌아가 훈련에 집중할 예정이다.

20일 방송가에 따르면 추성훈은 오는 11월 21일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열리는 종합격투기(MMA) 대회 ‘블랙컴뱃 17’에 출전한다.

이번 경기는 추성훈이 격투기 선수로서 마지막으로 치르는 은퇴전이다. 추성훈은 현재 훈련에 매진하고 있으며 경기 전까지 예능을 비롯한 방송 활동을 최소화할 방침이다.

최근까지 각종 예능과 유튜브 콘텐츠를 통해 활약했던 추성훈이지만, 마지막 경기를 앞두고 방송보다 훈련에 집중하기로 한 것이다.

추성훈이 출연한 유튜브 콘텐츠 ‘사장님이 미쳤어요’는 본격적인 은퇴전 준비에 들어가기 전 촬영을 마친 콘텐츠다. 해당 콘텐츠는 19일 공개됐다.

‘사장님이 미쳤어요’는 종합격투기 선수와 방송인을 넘어 사업가로도 활동해온 추성훈이 성장 가능성이 높은 기업을 찾아가 하루 동안 직접 경영에 참여하는 웹 예능이다.

추성훈은 방송인 이은지와 함께 제품 경쟁력은 있지만 상대적으로 대중적인 인지도가 낮은 업체를 찾아 주요 의사결정에 참여한다. 소비자의 시선에서 브랜드와 제품을 살펴보고 경영 방향과 홍보 전략을 제안하는 방식으로 진행된다.

제작진은 추성훈의 마지막 도전을 응원했다. 제작진은 “추성훈이 현재 훈련에 집중하며 자신의 ‘라스트 파이트’를 준비하고 있다”며 “마지막으로 파이터로서의 모습을 준비 중인 예능인 추성훈과 함께하게 된 만큼 제작진 역시 누구보다 진심으로 그의 도전을 응원하고 있다”고 밝혔다.

이어 “좋은 경기로 멋진 순간을 만들어내길 바란다”고 덧붙였다.

추성훈은 그동안 격투기 선수와 방송인을 오가며 활발한 활동을 펼쳐왔다. 특히 예능 프로그램과 유튜브 콘텐츠에서 특유의 솔직하고 유쾌한 매력을 보여주며 대중에게 친숙한 방송인으로 자리매김했다.

하지만 이번에는 화려한 예능인의 모습을 잠시 내려놓고 파이터로서 마지막 승부에 집중한다.

추성훈의 격투기 선수 생활을 마무리할 은퇴전은 오는 11월 21일 고척스카이돔에서 열린다. 방송 활동을 잠시 멈춘 추성훈이 마지막 무대에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지