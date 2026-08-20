아유미, 황정음 ‘배우병’ 폭로…“명품백에 대본 넣고 바쁜 배우처럼”

사진=황정음 유튜브 채널

그룹 슈가 출신 아유미가 배우로 전향한 황정음의 과거 일화를 공개했다.

슈가 탈퇴 후 오랜만에 만났던 당시 황정음이 명품 가방에 대본을 넣고 배우처럼 등장했다며 “배우병”에 걸렸었다고 폭로해 웃음을 안겼다.

19일 황정음의 유튜브 채널에는 아유미가 출연한 영상이 공개됐다. 이날 두 사람은 이태원의 한 분식집에서 떡볶이를 먹으며 슈가 활동 당시의 추억과 근황에 대한 이야기를 나눴다.

아유미는 먼저 슈가 활동 당시 힘들었던 다이어트와 훈련을 떠올렸다. 그는 “우리가 한창 활동할 때 다이어트를 해야 했다”며 “항상 생각나는 게 떡볶이였고 너무 먹고 싶어서 숙소에서 탈출해 강남역에 간 적도 있다”고 말했다.

이어 “그때 트레이닝도 너무 힘들었다. 정신적으로 지치다 보니 아이돌을 포기할까 싶었던 것”이라며 “그때 황정음과 둘이 도망가기도 했다”고 회상했다.

떡볶이를 먹기 위해 숙소를 빠져나왔지만 결국 매니저에게 붙잡혀 돌아갔다고. 아유미는 “우리가 공범인데도 매니저들이 황정음이 주도자일 거라고 생각했다”며 “그래서 황정음이 더 혼났다”고 당시 상황을 전했다.

두 사람은 일본 활동 당시의 추억도 꺼냈다. 아유미는 육혜승과 함께 쇼핑을 즐겼던 반면 박수진은 방에서 공부를 했고, 자신과 육혜승은 시부야에 갈 때마다 갸루 화장을 했다고 말했다.

이후 화제는 황정음이 슈가를 탈퇴한 뒤 배우로 활동하기 시작했던 시기로 넘어갔다.

아유미는 “네가 그때 배우를 하기 시작했고 압구정에서 오랜만에 만난 적 있다”며 당시 황정음의 모습을 떠올렸다.

그는 “정음이가 행복하게 그룹을 탈퇴한 건 아니었다”며 “오랜만에 만나서 ‘나 잘살아’를 보여주고 싶었던 건지, 아니면 무슨 작품에 들어가는 건지 루이비통 가방에 대본을 넣고 왔다”고 폭로했다.

이어 “안녕, 오랜만 이러면서 왔다. 그러다가 무슨 바쁜 배우처럼 왔다가 바로 갔다”며 “하나도 안 바쁜데 바쁜 척하면서”라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

아유미는 또 당시 황정음이 이른바 ‘배우병’에 걸렸던 것 같다고 표현했다. 이에 황정음은 “얘 오늘 왜 이렇게 웃기냐. 술 먹은 사람 같다”고 받아쳤고, 아유미 역시 “아, 술 먹고 싶다”고 능청스럽게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

두 사람은 이날 슈가 시절 함께 떡볶이를 먹기 위해 숙소를 탈출했던 일부터 그룹 활동과 탈퇴 이후의 이야기까지 솔직하게 털어놓으며 오랜 우정을 드러냈다.

한편 아유미와 황정음은 2000년대 초반 걸그룹 슈가로 함께 활동했다. 황정음은 슈가 탈퇴 후 배우로 전향해 다양한 작품에 출연하며 연기자로 활동 영역을 넓혔다.

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