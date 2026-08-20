“비 와도 덥다” 전국 소나기…체감온도 33도 안팎 [오늘날씨]

사진=뉴시스 제공

목요일인 20일 전국 곳곳에 소나기와 비가 내리는 가운데 낮 최고기온이 34도까지 오르며 무더운 날씨가 이어지겠다.

기상청에 따르면 이날 수도권과 강원도는 구름이 많겠고, 그 밖의 지역은 대체로 흐리겠다. 오전부터 저녁 사이 경기 남부와 충청권, 남부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 경기 남부 5~40㎜, 대전·세종·충남 5~50㎜, 충북 5~40㎜, 전북·광주·전남 5~60㎜, 대구·경북·부산·울산·경남 5~60㎜다.

제주도에는 새벽부터 오후 사이 10~40㎜의 비가 내리는 곳이 있겠다. 또 새벽부터 아침 사이 수도권과 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 전북, 경북권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 비로 인해 가시거리가 짧아질 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

특히 최근 많은 비로 지반이 약해진 지역에서는 산사태와 토사 유출, 시설물 붕괴 등에 주의가 필요하다.

비나 소나기가 내리는 동안에는 기온이 일시적으로 낮아질 수 있지만, 비가 그친 뒤에는 높은 습도 속에 다시 기온이 오르면서 무더위가 이어질 전망이다.

일부 수도권과 강원 남부 내륙, 충청권, 남부지방을 중심으로 폭염특보가 발효된 가운데 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠다. 밤사이 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

당분간 기온은 평년 수준인 아침 최저 20~24도, 낮 최고 27~32도와 비슷하거나 조금 높겠다.

이날 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 28~34도로 예상된다.

주요 도시 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 25도, 춘천 22도, 강릉 25도, 청주 24도, 대전 23도, 전주 24도, 광주 24도, 대구 24도, 부산 25도, 제주 26도다.

낮 최고기온은 서울 33도, 인천 31도, 수원 32도, 춘천 30도, 강릉 29도, 청주 31도, 대전 32도, 전주 32도, 광주 33도, 대구 33도, 부산 32도, 제주 31도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

한편 기상청은 당분간 무더운 날씨가 이어질 것으로 내다보면서 소나기와 폭염에 따른 건강 관리에 유의할 것을 당부했다.

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