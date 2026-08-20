'비매너 논란' 성훈 "과거로 돌아간다면 현명하게 살 듯"

배우 성훈이 과거를 후회하는 듯한 발언을 했다.

19일 성훈의 유튜브 채널에는 '인생이 가장 힘들 때'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 19일 배우 성훈의 유튜브 채널에는 '인생이 가장 힘들 때'라는 제목의 영상이 게재됐다. 유튜브 채널 '성훈 해' 화면 캡처

영상에는 낚시터를 찾은 성훈의 일상이 담겼다.

성훈은 낚시가 인생과 닮았다며 "자력으로 안 되는 부분에 있어서는 인생과 똑같다. 내가 아무리 용써봤자 안될 때는 진짜 안 된다"고 말했다.

이어 "살다 보면 힘든 일들이 본인 의지랑 상관없이 계속 생긴다"며 "노력을 해서 이겨내는 경우도 있지만 주변에서 도와줘도 안 되고 본인 스스로도 이겨낼 수 없는 경우들도 한 번씩 생긴다"고 돌아봤다.

성훈은 "그럴 때는 시간이 흘러가도록 풀어놓는 것도 나쁘지 않은 방법이다. 환경이 사람마다 다 다르지 않나. 어떤 사람이든 간에 오르막이 있고, 내리막이 있다"고 밝혔다.

그는 "힘든 일은 확 변하지 않더라도 지나가는 것들이고, 또 좋다가도 본인이 그 좋음에 너무 취해가지고 방심하는 순간 다시 또 힘들어질 수 있다. 그런 게 인생"이라고 말했다.

그러면서 "만약 이 기억을 그대로 가지고 과거로 돌아간다면 현명하고 슬기롭게 잘 살 것 같다. 인생을 즐기며 시간도 행복하게 잘 쓸 것 같다"고 덧붙였다.

아울러 "이런 일이 닥쳤을 때는 '이렇게 극복하면 돼'라는 것도 있을 거다. 잘 풀릴 때는 지금 즐기는 건 좋지만 조심하자는 생각도 할 것"이라고 말했다.

한편 성훈은 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 고정 출연하며 큰 인기를 얻었지만 2022년 tvN '줄 서는 식당'에 게스트로 출연한 뒤 비매너 논란에 휩싸였다.

당시 그는 "저는 줄 못선다. 대기가 한 명이라도 있으면 그 옆집으로 간다"며 프로그램 취지와 맞지 않은 발언을 하거나 MC인 박나래를 잡고 "너 따라와봐"라며 짜증을 내기도 했다.

또 고기를 집게로 집어 먹고, 식사 중 고개를 흔들어 땀을 털어내는 등 비위생적인 모습을 보였다.

논란이 일자 성훈 측은 "재미있게 하려다 보니 과했던 부분이 있는 것 같다. 시청자분들께서 불편함을 느끼셨다면 죄송하다"고 고개를 숙였지만, 이후 방송 활동이 뜸해졌다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지