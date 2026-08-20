'비매너 논란' 성훈 "과거로 돌아간다면 현명하게 살 듯"

배우 성훈이 과거를 후회하는 듯한 발언을 했다.
19일 성훈의 유튜브 채널에는 '인생이 가장 힘들 때'라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에는 낚시터를 찾은 성훈의 일상이 담겼다.
성훈은 낚시가 인생과 닮았다며 "자력으로 안 되는 부분에 있어서는 인생과 똑같다. 내가 아무리 용써봤자 안될 때는 진짜 안 된다"고 말했다.
이어 "살다 보면 힘든 일들이 본인 의지랑 상관없이 계속 생긴다"며 "노력을 해서 이겨내는 경우도 있지만 주변에서 도와줘도 안 되고 본인 스스로도 이겨낼 수 없는 경우들도 한 번씩 생긴다"고 돌아봤다.
성훈은 "그럴 때는 시간이 흘러가도록 풀어놓는 것도 나쁘지 않은 방법이다. 환경이 사람마다 다 다르지 않나. 어떤 사람이든 간에 오르막이 있고, 내리막이 있다"고 밝혔다.
그는 "힘든 일은 확 변하지 않더라도 지나가는 것들이고, 또 좋다가도 본인이 그 좋음에 너무 취해가지고 방심하는 순간 다시 또 힘들어질 수 있다. 그런 게 인생"이라고 말했다.
그러면서 "만약 이 기억을 그대로 가지고 과거로 돌아간다면 현명하고 슬기롭게 잘 살 것 같다. 인생을 즐기며 시간도 행복하게 잘 쓸 것 같다"고 덧붙였다.
아울러 "이런 일이 닥쳤을 때는 '이렇게 극복하면 돼'라는 것도 있을 거다. 잘 풀릴 때는 지금 즐기는 건 좋지만 조심하자는 생각도 할 것"이라고 말했다.
한편 성훈은 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 고정 출연하며 큰 인기를 얻었지만 2022년 tvN '줄 서는 식당'에 게스트로 출연한 뒤 비매너 논란에 휩싸였다.
당시 그는 "저는 줄 못선다. 대기가 한 명이라도 있으면 그 옆집으로 간다"며 프로그램 취지와 맞지 않은 발언을 하거나 MC인 박나래를 잡고 "너 따라와봐"라며 짜증을 내기도 했다.
또 고기를 집게로 집어 먹고, 식사 중 고개를 흔들어 땀을 털어내는 등 비위생적인 모습을 보였다.
논란이 일자 성훈 측은 "재미있게 하려다 보니 과했던 부분이 있는 것 같다. 시청자분들께서 불편함을 느끼셨다면 죄송하다"고 고개를 숙였지만, 이후 방송 활동이 뜸해졌다.
<뉴시스>
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