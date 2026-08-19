경주 황성공원에 복합문화도서관 들어선다

2028년까지 경북 경주 황성공원에 독서와 문화·과학체험을 한곳에서 즐길 수 있는 복합문화도서관이 들어설 전망이다.

경주시는 지난 14일 시청 영상회의실에서 '경주시 복합문화도서관(가칭) 공간조성 및 종합운영계획 연구용역' 보고회를 열고 도서관의 공간 구성과 운영 방향을 논의했다고 19일 밝혔다.

경주시가 황성공원 일원에 건립을 추진 중인 '경주시 복합문화도서관' 조감도. 경주시 제공

'경주시 복합문화도서관'은 한수원 자사고 대안사업비 787억원을 들여 황성공원 일원에 연면적 1만628㎡, 지하 1층·지상 2층 규모로 건립한다.

'신라, 천년의 지혜를 새롭게 밝히는 지식문화 플랫폼'을 목표로 전시·기록·교육·도서 기능을 아우르는 복합문화공간으로 만들 계획이다.

보고회에서는 국제설계공모 당선작을 바탕으로 층별 공간 구성과 운영 프로그램을 구체화했다.

지하 1층에는 '경주기록실'을 중심으로 경주의 인물·역사·자연 관련 자료를 수집·보존하고, 향토·족보 자료와 신라 과학유산을 소개하는 전시공간을 마련한다.

지상 1층에는 시민 소통공간인 '별담터'와 어린이자료실, 메이커스페이스 등을 조성한다. 책 만들기와 핸드메이드 등 다양한 창작활동도 즐길 수 있다.

지상 2층에는 황성공원을 한 눈에 조망할 수 있는 종합자료실과 청소년 특화공간을 배치한다. 한수원의 미래 에너지를 주제로 한 홍보·교육 공간도 마련한다.

경주시는 올해 안에 실시설계를 마무리한 뒤 내년 1월 착공해 2028년 8월 개관할 계획이다.

주낙영 경주시장은 "복합문화도서관을 신라의 천년 과학유산과 미래 기술을 잇는 지식문화 공간이자 시민 누구나 일상에서 문화와 과학을 체험할 수 있는 대표 복합문화공간으로 만들겠다"고 말했다.

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