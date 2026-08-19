NH농협은행 경북본부, 경북도교육장학회에 장학금 2억원 기탁

NH농협은행 경북본부는 경북도교육장학회(이사장 임종식 경북교육감)에 장학금 2억원을 기탁했다고 19일 밝혔다.

NH농협은행 경북본부는 지역 인재 육성과 학생들의 안정적인 학업을 지원하기 위해 매년 경북교육장학회에 장학금을 기탁하며 꾸준한 나눔을 실천하고 있다.

NH농협은행 경북본부는 19일 경북도교육장학회에 장학금 2억원을 기탁한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경북교육청 제공

(재)경북도교육장학회는 이날 경북교육청 교육감 접견실에서 장학금 기탁식을 가졌다.

기탁된 장학금은 경북교육장학회를 통해 지역의 학생들이 자신의 꿈과 재능을 펼칠 수 있도록 지원하는 데 활용될 예정이다.

김진욱 NH농협은행 경북본부장은 “지역의 미래를 이끌어갈 학생들에게 조금이나마 힘이 될 수 있어 뜻깊게 생각한다”라며, “앞으로도 농협은 지역 사회와 함께 성장하며 지역 인재 육성과 나눔 문화 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다”라고 말했다.

임종식 이사장은 “매년 우리 학생들을 위해 꾸준히 장학금을 기탁해 주시는 NH농협은행 경북본부에 진심으로 감사드린다”라며, “소중한 뜻이 학생들의 꿈과 성장으로 이어질 수 있도록 장학사업을 내실 있게 추진하고, 학생들이 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든히 지원하겠다”라고 전했다.

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