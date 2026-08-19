경북도의회 포항 출신 역대 의원 모임 '경북도의회 의정회' 출범

경북도의회 포항 출신 역대 도의원들이 상호 우의 증진과 단합을 도모하고, 경북도정과 포항시정의 발전에 기여하고자 '경북도의회 의정회'를 창립하고 초대 회장에 장경식 전 도의장을 추대했다.

경북도의회 의정회는 19일 포항에서 박용선 포항시장과 강석호 전 국회의원을 비롯 전·현직 도의원들이 참석한 가운데 창립총회를 개최한 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 의정회 제공

경북도의회 의정회는 19일 포항에서 박용선 포항시장과 강석호 전 국회의원을 비롯 전·현직 도의원들이 참석한 가운데 창립총회를 개최했다고 밝혔다.

참석자들은 오랜 의정 경험과 네트워크를 바탕으로 경북도정과 포항시정의 도약을 위해 실질적인 조언과 역할을 모색하기로 뜻을 모았다.

장경식 초대회장은 "포항 출신 역대 도의원들이 한데 모여 지역 발전을 위한 뜻을 모을 수 있는 자리가 마련돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 역대 의원 간의 굳건한 단합과 소통을 통해 포항과 경북의 미래를 위해 적극적으로 기여해 나갈 것"이라고 소감을 밝혔다.

한편, 경북도의회 의정회는 창립총회를 계기로 향후 정례적인 교류 활동과 함께 지역 주요 현안에 대한 정책 제언과 의견 공유 등 다양한 활동을 전개해 나갈 방침이다.

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