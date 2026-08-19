박용선 포항시장, 대도시시장협의회 정기회의 주재

‘대한민국대도시시장협의회 민선9기 제1차 정기회의’가 19일 박용선 포항시장 주재로 열렸다.

이날 회의에는 19개 회원 도시 중 16개 도시 시장과 부시장이 참석한 가운데 대도시 공동 현안에 대한 협력 방안을 논의했다.

19일 포항시청 중회의실에서 비대면 영상회의로 열린 ‘대한민국대도시시장협의회 민선 9기 제1차 정기회의’에서 회의를 주재하는 박용선 포항시장과 화면 속 회원 도시 단체장들의 모습. 포항시 제공

회의에서는 ▲협의회 기본 현황 및 제22대 협의회 정산 보고 ▲제23대 협의회장 선출 등 총 2건의 안건을 보고·심의했다.

특히 참석자들은 각 도시가 서로 다른 산업과 문화, 지역적 특성을 가지고 있으나 재정 부담과 지역 경쟁력 강화 등 공통된 과제를 안고 있다는 점에 공감하며, 회원 도시 간 협력의 필요성을 재확인했다.

포항시와 협의회는 이번 회의를 계기로 대도시 공동 현안 해결과 지방분권 실현을 위한 협력을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

박용선 포항시장은 “대도시가 직면한 인구감소 및 지역경제 활성화, 지방재정 확충 등 공동현안은 개별 지방정부의 노력만으로 해결하기 어려워 회원 도시 간 긴밀한 협력과 공동 대응이 중요하다” 며 “앞으로도 대도시 간 연대와 상생 협력을 통해 지방시대 실현과 국가균형발전에 기여할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

한편, 이날 회의에서는 정명근 화성특례시장이 대한민국대도시시장협의회 제23대 회장으로 선출됐다.

정 시장은 취임사에서 “대한민국대도시시장협의회 회장이라는 막중한 소임을 맡겨주신데 대해 진심으로 감사드린다”며 “뜻깊은 일이지만 그만큼 무거운 책임감도 느낀다”고 밝혔다.

또 “회원도시의 경험과 지혜를 나누고, 각 도시의 현안을 함께 풀어가는 힘 있는 협의회를 만들겠다”며 “저부터 더 많이 듣고 더 많이 뛰면서 회원도시 시장님들과 함께 시민 모두의 행복을 키우고, 대도시의 더 나은 미래를 열어가겠다”고 밝혔다.

한편 대한민국대도시시장협의회는 인구 50만명 이상의 전국 19개 대도시가 참여하는 협의체로, 대도시 간 상호 협력과 공동 발전을 모색하고 있다.

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