검색

박용선 포항시장, 대도시시장협의회 정기회의 주재

입력 :
포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

박용선 포항시장 주재로 16개 회원 도시 참석, 대도시 공동 현안 논의
정명근 화성특례시장, 대한민국대도시시장협의회 제23대 회장으로 선출

‘대한민국대도시시장협의회 민선9기 제1차 정기회의’가 19일 박용선 포항시장 주재로 열렸다.

 

이날 회의에는 19개 회원 도시 중 16개 도시 시장과 부시장이 참석한 가운데 대도시 공동 현안에 대한 협력 방안을 논의했다.

19일 포항시청 중회의실에서 비대면 영상회의로 열린 ‘대한민국대도시시장협의회 민선 9기 제1차 정기회의’에서 회의를 주재하는 박용선 포항시장과 화면 속 회원 도시 단체장들의 모습. 포항시 제공
19일 포항시청 중회의실에서 비대면 영상회의로 열린 ‘대한민국대도시시장협의회 민선 9기 제1차 정기회의’에서 회의를 주재하는 박용선 포항시장과 화면 속 회원 도시 단체장들의 모습. 포항시 제공

회의에서는 ▲협의회 기본 현황 및 제22대 협의회 정산 보고 ▲제23대 협의회장 선출 등 총 2건의 안건을 보고·심의했다.

 

특히 참석자들은 각 도시가 서로 다른 산업과 문화, 지역적 특성을 가지고 있으나 재정 부담과 지역 경쟁력 강화 등 공통된 과제를 안고 있다는 점에 공감하며, 회원 도시 간 협력의 필요성을 재확인했다.

 

포항시와 협의회는 이번 회의를 계기로 대도시 공동 현안 해결과 지방분권 실현을 위한 협력을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

 

박용선 포항시장은 “대도시가 직면한 인구감소 및 지역경제 활성화, 지방재정 확충 등 공동현안은 개별 지방정부의 노력만으로 해결하기 어려워 회원 도시 간 긴밀한 협력과 공동 대응이 중요하다” 며 “앞으로도 대도시 간 연대와 상생 협력을 통해 지방시대 실현과 국가균형발전에 기여할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

 

한편, 이날 회의에서는 정명근 화성특례시장이 대한민국대도시시장협의회 제23대 회장으로 선출됐다.

 

정 시장은 취임사에서 “대한민국대도시시장협의회 회장이라는 막중한 소임을 맡겨주신데 대해 진심으로 감사드린다”며 “뜻깊은 일이지만 그만큼 무거운 책임감도 느낀다”고 밝혔다.

 

또 “회원도시의 경험과 지혜를 나누고, 각 도시의 현안을 함께 풀어가는 힘 있는 협의회를 만들겠다”며 “저부터 더 많이 듣고 더 많이 뛰면서 회원도시 시장님들과 함께 시민 모두의 행복을 키우고, 대도시의 더 나은 미래를 열어가겠다”고 밝혔다.

 

한편 대한민국대도시시장협의회는 인구 50만명 이상의 전국 19개 대도시가 참여하는 협의체로, 대도시 간 상호 협력과 공동 발전을 모색하고 있다.


포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아워벌스데이 국초록 '해맑은 미소'
  • 아워벌스데이 국초록 '해맑은 미소'
  • 앳하트 나현 '센터 비주얼'
  • 장도연 'AI 남친 소개합니다!'
  • 웬디, '여신 포스' 비주얼 화제…몸매 정렬 맞춘 다이어트 비결은