왕이 만난 조현 “한·중, 한반도 평화 협력” [한반도 안보 변곡점]

19일 1박2일 일정으로 한국을 찾은 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 조현 외교부 장관을 만나 “(중국은) 한반도의 평화를 위해 건설적인 역할을 할 것”이란 입장을 밝혔다. 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 중국을 포함하는 ‘종전 다자 논의’를 제안하고, 북한의 대화 복귀와 한반도 평화체제 구축 과정에서 중국의 역할에 대한 기대가 커지는 상황에서 나온 발언이라 주목된다.



이날 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 한·중외교장관회담 모두발언에서 조 장관은 “한·중 관계 복원의 성과가 한반도를 포함한 역내에 평화와 안정에 기여할 수 있도록 노력했으면 좋겠다”며 “이재명 대통령이 한반도 평화 공존의 청사진을 제시한 만큼 한국 정부는 한반도 비핵화와 평화 실현을 위해 노력해 나갈 것”이라고 말했다. 이어 “한반도의 평화 안정이라는 한·중 공동의 이익에 기반하여 중국과 함께 협력해 나가기를 기대한다”고 밝혔다. 조 장관은 한반도 정세와 관련해 이 대통령이 제안한 종전 관련 다자 논의 구상을 설명하며 한반도 평화·안정과 대화 재개를 위한 중국의 건설적 역할을 요청했다.

조현 외교부 장관(오른쪽)과 왕이 중국 외교부장이 19일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 한·중외교장관 회담에서 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이에 대해 왕 부장은 “한반도의 제일 중요한 이웃 나라로서 중국 측은 한반도의 평화와 발전, 평화와 안정을 위해 계속해서 건설적인 역할을 하겠다”며 “우리는 응당히 해야 할 노력을 하겠다”고 화답했다. 또 “우리는 또한 한국과 북한 두 나라가 점차적으로 평화 또한 공존의 기회를 따라 나갈 수 있는 것을 바라고 또한 한반도의 지속적인 안정과 발전을 이루기를 진심으로 축원한다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한국무위원장과 정상회담을 추진하고 있는 것과 관련해 “(정상회담 개최는) 북·미 간에 결정해야 하는 일이지만 미국은 오랫동안 유지해온 대북 적대정책을 바꿔야 한다”고 강조했다.



한·중 양국은 내년 수교 35주년을 앞두고 경제·문화 등 다양한 분야에서 교류·협력을 확대하기로 했다. 왕 부장은 20일 이재명 대통령을 예방한 뒤 위성락 국가안보실장과 회담 및 오찬을 할 예정이다.

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