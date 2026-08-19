BTS, 美 MTV VMA 2개 부문 후보에

그룹 방탄소년단(BTS·사진)과 블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 미국 4대 대중음악 시상식으로 꼽히는 ‘2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(2026 MTV Video Music Awards·이하 2026 VMA)’ 주요 부문 후보에 올랐다.



18일(현지시간) MTV가 발표한 후보 명단에 따르면 BTS는 ‘스윔(SWIM)’으로 주요상인 ‘올해의 노래(Song of the Year)’와 ‘베스트 K팝(Best K-Pop)’ 등 2개 부문 후보에 지명됐다.



리사는 솔로곡 ‘드림(Dream)’ 뮤직비디오로 ‘베스트 팝(Best Pop)’, ‘베스트 K팝’, ‘베스트 촬영(Best Cinematography)’, ‘베스트 편집(Best Editing)’ 등 4개 부문 후보에 이름을 올렸다. 블랙핑크 역시 ‘점프(JUMP)’로 ‘베스트 K팝’ 후보에 포함됐다.



‘올해의 노래’ 부문에는 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’도 후보로 지명됐다.



신인 K팝 아티스트들의 약진도 두드러졌다. 신인 그룹 코티스(CORTIS)는 ‘레드레드(REDRED)’로 ‘베스트 신인 아티스트(Best New Artist)’와 ‘베스트 K팝’ 등 2개 부문 후보에, 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)는 ‘핑키 업(PINKY UP)’으로 ‘베스트 안무(Best Choreography)’와 ‘베스트 K팝’ 후보에, 르세라핌(LE SSERAFIM)의 ‘스파게티(SPAGHETTI)’는 ‘베스트 K팝’ 부문 후보에 이름을 올렸다.



해외 팝스타 가운데서는 마돈나(Madonna)가 영상 ‘컨페션스 II - 더 필름(Confessions II ? The Film)’으로 총 11개 부문 후보에 오르며 올해 최다 노미네이트를 기록했다.



‘2026 VMA’는 다음 달 27일 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열리며, CBS를 통해 생중계될 예정이다.

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