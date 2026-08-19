WSJ “트럼프, 김정은과 11월 회담 추진… 中 선전 APEC 계기 만남 가능성”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 올가을 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 개최하는 방안을 추진하라고 참모들에게 요구한 것으로 알려졌다.



월스트리트저널(WSJ)은 18일(현지시간) 미국 당국자들의 말을 인용해 트럼프 대통령이 김 위원장과 대면 회담하는 방안을 비공개로 참모들과 논의했다고 보도했다. 특히 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 위한 아시아 순방 기간 김 위원장과 만나는 구상이 거론된 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 개최하는 방안을 추진하라고 참모들에게 요구한 것으로 알려졌다. 로이터연합뉴스

아직 정상회담을 위한 공식적인 준비 작업은 시작되지 않은 상태다. 다만 트럼프 대통령은 김 위원장과의 정상회담을 중단된 북·미 대화를 재개할 기회로 보고 있는 것으로 분석된다. 이란 전쟁에서 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있는 트럼프 대통령이 자신의 대표적인 외교 성과가 될 기회를 북한에서 찾고 있다는 해석도 나온다. 백악관 관계자는 트럼프 대통령과 김 위원장이 적절한 시기에 만날 것이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 지난해 10월 한국 등 아시아 순방 당시에도 김 위원장과의 회담을 추진했다. 당시 북한도 물밑에서 회담에 긍정적인 신호를 보냈지만, 촉박한 일정 때문에 성사되지 않았다고 미국 당국자들은 전했다.

김정은 북한 국무위원장(왼쪽), 도널드 트럼프 미국 대통령. 세계일보 자료사진

정부는 ‘트럼프발’ 북·미 대화 재개 움직임을 “새로운 국면 전환”으로 평가하며 양측의 실제 접촉 여부 등을 파악하는 데 주력하고 있다. 조현 외교부 장관은 19일 국회 외교통일위 전체회의에 참석해 WSJ 보도와 관련된 질문을 받고 “정부는 북한과의 대화 물꼬를 트기 위해 만반의 준비를 해왔고, 이번 기회를 놓치지 않기 위해서 미측과 긴밀하게 협의를 해나갈 생각”이라고 밝혔다. 이어 “미국에 우리 입장을 전달했다”며 “미국과 북한 간 접촉 현황에 대해서도 일단 문의를 해둔 상황”이라고 설명했다.



통일부는 같은 회의에서 북한이 대외적으로 중국, 러시아와 전략적 연대를 강화하며 경제·군사적 실리를 확보하는 한편 향후 미국과의 협상에 대비해 입지 강화에 주력할 것으로 예상했다. 또 북한이 미국과의 대화는 ‘핵군축 협상’으로의 전환을 모색하고, 대남정책은 경계·관망 기조를 지속할 것으로 내다봤다.

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