한·미 UFS, 6일 단축 21일 조기종료

도널드 트럼프 미국 대통령의 한·미 연합훈련 축소 지시에 따라 을지 자유의 방패(UFS) 연합연습이 조기 종료된다. 진행 중인 대규모 연합훈련이 미국 요청으로 조기 종료 및 축소된 것은 전례가 없다.



합동참모본부는 19일 미국 측 제안으로 UFS 연습 기간을 17∼21일로 조정하기로 했다고 밝혔다. UFS 연습은 애초 27일까지 진행될 예정이었다.

한미 군 당국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미연합훈련 축소 지시에 따라 현재 진행 중인 정례 한미 연합연습 '을지 자유의 방패'(UFS·Ulchi Freedom Shield)를 조기 종료하기로 한 19일 경기도 동두천시 주한미군 기지에 미군 차량이 대기하고 있다. 연합뉴스

UFS는 시뮬레이션 기반 지휘소연습(CPX)과 야외기동훈련(FTX)으로 구성된다. 지휘소연습은 방어에 중점을 둔 1부와 반격 작전을 연습하는 2부로 이뤄진다. 한·미는 21일까지로 예정됐던 1부 연습만 진행하고 2부 연습은 취소한 것으로 알려졌다. 한·미연합사령부 전시 지휘소는 경기 성남 소재 CP 탱고와 평택 캠프험프리스로 이원화해 연습을 실시한다. 연합 야외기동훈련도 축소된다. 이번 UFS 기간 계획된 연합 야외기동훈련은 대대급 이상으로 통합한 14건이었다. 한·미는 이를 연기하거나 각각 따로 또는 한국군 단독 시행하는 방안을 논의하는 것으로 전해졌다. 이에 따라 UFS 기간 대대급 야외기동훈련은 대부분 계획대로 이뤄지지 못할 전망이다. 합참은 “구체적인 내용은 한·미가 협의 중”이라고 밝혔다.



북한은 UFS 비난 기조를 이어갔다. 조선중앙통신은 이날 UFS 관련 논평에서 “적대세력의 군사적 위협을 무력화하기 위한 우리의 자위적 권리 행사는 더욱 명백한 행동으로 표현될 것”이라고 경고했다. 통신은 트럼프 대통령의 연합훈련 축소 지시와 이를 이행하기 위한 한·미 군 당국의 구체적인 훈련 축소 논의에 대해서는 일절 언급하지 않았다.

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