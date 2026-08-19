KDI “2026년 한국 경제성장률 3.2%”… 석달 새 0.7%P 상향

한국개발연구원(KDI)이 올해 한국의 경제성장률을 3.2%로 예상했다. 불과 석 달 만에 성장률 전망치를 0.7%포인트 상향한 것이다. 글로벌 반도체 수요가 예상보다 강하게 이어지면서 수출과 설비투자 호조세가 성장률을 끌어 올릴 것이란 예측이다.

KDI 김미루 거시·금융정책연구부장과 김지연 경제전망실 전망총괄이 19일 세종시 정부세종청사에서 올해 경제성장률 전망치를 기존 2.5%에서 3.2%로 0.7%p, 내년 전망치는 1.7%에서 2.2%로 0.5%p 각각 상향한다고 밝히고 있다. KDI 제공

KDI는 19일 이런 내용을 담은 ‘2026년 8월 KDI 경제전망 수정’을 발표했다. 전망에 따르면 KDI는 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 3.2%로 종전(5월) 전망보다 0.7%포인트 올려 잡았다. 앞서 정부는 3.0%, 한국은행과 경제협력개발기구(OECD), 국제통화기금(IMF)은 각각 2.6%를 전망한 바 있다. KDI는 내년 성장률 전망치 역시 1.7%에서 2.2%로 0.5%포인트 상향했다.



성장률 상향의 핵심 요인은 글로벌 반도체 경기 호황이다. KDI는 성장률 상승폭(0.7%) 중 0.6%가 반도체 관련 상승 효과라고 설명했다. 실제 세계반도체무역통계(WSTS)에 따르면 글로벌 메모리반도체 매출액은 올해와 내년 각각 302.0%, 36.0% 증가할 것으로 전망된다. KDI는 이를 반영해 올해 상품수출이 반도체를 중심으로 8.6% 늘 것으로 예측했다. 종전보다 눈높이를 4.1%포인트 높인 것이다. 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 힘입어 올해 설비투자 증가율도 종전 대비 4.6%포인트 높은 7.9%로 내다봤다.

한국개발연구원(KDI)이 2026년 한국의 경제성장률을 3.2%로 예상했다. 게티이미지뱅크

경상수지는 이례적인 수준의 대규모 흑자를 예상했다. KDI는 올해 경상수지 흑자 규모가 3597억달러로 종전 전망보다 1207억달러 늘 것으로 내다봤다. 내년 역시 기존 전망치보다 1425억달러 많은 3562억달러로 예상했다.



문제는 성장의 낙수효과가 경제 전반으로 미치지 않는다는 점이다. 대표적으로 올해 취업자 수 증가폭 전망치는 5월에는 17만명이었지만 이번에 11만명으로 6만명 하향 조정됐다. 건설업과 반도체를 제외한 제조업 업황 전망이 밝지 않은 데다 서비스업도 고용 증가세가 둔화되고 있다는 것이다.

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