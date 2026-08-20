LG엔솔, 美 미시간 랜싱공장 본격 가동

LG에너지솔루션이 18일(현지시간)부터 미국 미시간주에 위치한 ‘랜싱 공장’을 본격 가동한다고 19일 밝혔다.

18일(현지시간) LG에너지솔루션이 '미시간 랜싱' 공장 오픈 기념식을 개최했다. (왼쪽부터) 홍상우 시카고 총영사, 그레첸 휘트머(Gretchen Whitmer) 미시간 주지사, 더그 버검(Doug Burgum) 미국 내무부 장관, LG에너지솔루션 CEO 김동명 사장, 최대식 미시간 법인장. LG에너지솔루션 제공

랜싱 공장은 LG에너지솔루션의 북미 지역 내 일곱 번째 생산공장이다. ESS(에너지저장장치)용 리튬인산철(LFP)배터리, 전기차용 삼원계 배터리를 함께 생산하는 복합 제조 거점으로 운영될 예정이다. 회사는 공장이 연간 35GWh(기가와트시) 이상의 배터리를 생산할 것이라 내다본다. LG에너지솔루션은 랜싱 공장에서 만드는 ESS용 LFP 제품을 자사 ESS SI(시스템 통합) 법인 ‘버텍’을 통해 주요 고객들에게 공급할 계획이다. LG에너지솔루션은 북미 지역을 중심으로 지난해 말 기준 약 140GWh에 달하는 ESS 수주 잔고를 확보한 바 있다. 전기차용 배터리의 경우 세계 1위 자동차 기업 토요타에 공급된다. 미국 켄터키주 조지타운의 토요타 생산공장에서 생산되는 2027년형 토요타 하이랜더 등 모델에 탑재될 전망이다. 앞서 LG에너지솔루션과 토요타는 2023년 배터리 공급 계약을 체결한 바 있다.

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