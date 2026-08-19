삼성전자, 광주에 냉난방공조(HVAC) 생산라인 구축

삼성전자가 빠르게 성장하는 글로벌 냉난방공조(HVAC) 시장에 대응하기 위해 지난해 인수한 플랙트그룹의 HVAC 생산라인을 광주사업장에 새롭게 구축한다.



삼성전자는 19일 약 2400억원을 투자해 전남광주통합특별시 북구에 위치한 광주사업장 제3캠퍼스에 축구장 3개 크기에 해당하는 연면적 2만1800㎡(약 6600평) 규모의 공조 제품 생산라인을 짓는다고 밝혔다. 삼성전자의 이번 신규 생산라인 투자는 1989년 광주사업장(당시 광주전자) 설립 이후 37년 만에 이뤄지는 대규모 생산시설 투자다.



광주사업장은 가전 생산기지로 출발해 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고, ‘비스포크 AI 콤보’ 세탁건조기, ‘비스포크 AI 무풍에어컨’ 등 AI 가전을 생산하는 핵심 생산거점으로 역할을 확대해 왔다. 최근에는 해외 생산법인에 첨단 제조기술을 전파하는 중추적인 역할도 하고 있다.



삼성전자는 가전과 첨단 제조기술의 거점인 광주사업장을 HVAC 생산거점으로 육성할 계획이다. 우선 신규 생산라인에서는 인공지능(AI) 데이터센터 액체 냉각 시스템의 핵심 장비인 냉각수 분배장치(CDU)를 집중 생산한다. CDU는 건물의 냉방 설비인 ‘칠러’와 서버를 직접 냉각하는 ‘콜드 플레이트’를 연결하는 ‘중간관리자’ 역할을 하는 제품이다.



삼성전자는 HVAC 전문 회사인 플랙트그룹의 기술력과 광주 생산 거점의 생산력을 앞세워 2030년까지 글로벌 HVAC 시장의 선도 기업으로 도약하겠다는 목표를 세웠다. 김철기 삼성전자 DA사업부장은 “삼성전자는 미래 성장동력인 HVAC 사업을 빠르게 확대해 글로벌 시장에서 선도 기업으로 발돋움할 것”이라고 강조했다.

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