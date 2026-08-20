[경제 단신] 석유公 ‘성장·민생 기여’ 조직·인사 쇄신 외

석유公 ‘성장·민생 기여’ 조직·인사 쇄신

한국석유공사는 ‘성장과 민생에 기여하는 공공기관 경영 혁신’이라는 국정과제 달성과 대국민 신뢰 회복을 위해 전면적인 조직·인사 쇄신을 단행했다고 19일 밝혔다. 석유공사는 비축시설 증설 전담 부서 등을 통해 에너지 안보와 직결된 비축 기능을 대폭 강화했다. 또 공공서비스를 확대하고 공적 역할을 강화하기 위한 공공사업본부를 신설했다. 해외석유개발 사업부문은 연구조직을 축소해 정원의 약 30%에 해당하는 기술인력을 사업부서로 배치했다.

전기차 검사 따로… 배터리 상태 검사 강화

국토교통부는 전기차 등 친환경차의 자동차 검사기준을 내연기관차와 분리하고 배터리 진단정보 관리를 강화하는 내용의 ‘자동차관리법 시행규칙’ 개정안을 다음 달 30일까지 입법예고한다고 19일 밝혔다. 개정안에 따라 내연기관차는 원동기·연료장치 등 24개 항목, 친환경차는 고전원전기장치 등 21개 항목으로 나눠 검사한다. 자동차 제작사가 한국교통안전공단에 제공하는 진단정보의 제출 시점도 ‘신차 최초 판매 후 6개월 이내’에서 ‘판매 개시 10일 전까지’로 앞당긴다.

대한항공, 인천∼멜버른 주 3회 운항

대한항공은 12월18일부터 내년 3월14일까지 인천∼멜버른 노선을 주 3회 운항한다고 19일 밝혔다. 운항일은 수·금·일요일이며 보잉 787-9 항공기가 투입된다. 인천발 항공편은 오전 8시 인천국제공항을 출발해 현지시간 오후 8시30분 멜버른국제공항에 도착한다. 귀국편은 같은 날 오후 10시 멜버른에서 출발해 다음날 오전 7시35분 인천에 도착한다. 대한항공은 호주 여행 성수기와 증가하는 여객 수요에 대응하기 위해 이번 노선 운항을 결정했다.

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