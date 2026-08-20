[이코노 브리핑] 토스, 저축銀 ‘햇살론 특례’ 수수료 인하 외

토스, 저축銀 ‘햇살론 특례’ 수수료 인하

토스는 대출 비교 서비스에 입점한 저축은행의 ‘햇살론 특례’ 상품 중개 수수료를 올해 말까지 기존보다 16% 인하한다고 19일 밝혔다. 현재 토스 대출 비교에서 햇살론 특례를 취급하는 저축은행은 8곳이다. 햇살론 특례는 연소득 3500만원 이하이면서 신용점수가 하위 20%에 속하는 최저신용자를 대상으로 한다. 토스는 이번 조치로 저축은행이 수수료 부담을 덜어 햇살론 특례를 더 적극적으로 공급할 수 있을 것으로 기대했다.

‘올리브 포인트’ 적립 현대카드 선보여

현대카드가 CJ올리브영과 함께 결제 금액의 20%를 ‘올리브 포인트’로 적립할 수 있는 ‘올리브영 현대카드 플러스(Plus)’를 선보인다고 19일 밝혔다. 이 카드는 올리브영에서 결제 시 월 최대 1만포인트 한도에서 결제액의 20%를 적립해 준다. 또 온라인 쇼핑, 커피전문점, 배달앱에서 결제액의 5%를 포인트로 제공한다. 내년 7월 프로모션 기간까지 모든 혜택을 받을 경우 월 최대 2만6000포인트를 쌓을 수 있다.

신한투자, 하반기 신입사원 공채 실시

신한투자증권은 ‘2026년 하반기 신입사원 공개채용’을 실시한다고 19일 밝혔다. 기존 직무·부문별 분리 채용 방식에서 벗어나 통합 직무 채용 형태로 진행된다. 최종 합격자는 전원 지점(PB) 직무에 우선 배치된다. 이후 연수 성적과 개인별 직무 적합성 등을 고려해 직무순환을 시행한다. 4년제 대학교 이상 졸업자 또는 2027년 2월 졸업 예정자는 전공 제한 없이 누구나 지원할 수 있다.

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