고금리 부담 中企 지원… 300억 ‘GH 상생펀드’ 5개월 만에 완판

경기주택도시공사(GH)가 고금리에 시달리는 도내 중소기업을 지원하기 위해 조성한 300억원 규모의 ‘GH 상생펀드’가 출시 5개월 만에 조기 완판됐다. 공공기관의 예탁금 이자를 활용해 민간 기업의 금융 부담을 덜어준 상생 모델로 평가받는다.

19일 GH에 따르면 공사는 지난 3월 우리은행과 업무협약을 맺고 예탁한 300억원을 활용해 상생펀드를 조성했다. 이어 GH 산업시설용지를 분양받거나 임대한 도내 중소기업 37곳이 해당 펀드의 혜택을 신청하면서 최근 자금이 전액 소진됐다.

경기주택도시공사(GH) 광교 사옥. 경기주택도시공사 제공

이 펀드는 GH가 우리은행에 예탁한 돈에서 발생하는 이자를 활용해 중소기업의 대출금리를 감면해 주는 구조로 설계됐다.

수혜 기업은 1곳당 최대 10억원 대출 한도에서 연 3.05%포인트의 금리 인하 혜택을 받았다. 연간 최대 3050만원에 달하는 비용이다.

공공이 조성한 자금의 이자수익을 기업의 이자 감면 재원으로 환원하는 선순환 구조는 공공과 민간이 동반 성장하는 모범 사례로 꼽힌다. 절감된 자금이 기업의 연구개발(R&D)과 경영 안정에 재투입되면서 마중물 역할을 한 것으로 파악됐다.

판교에서 정보기술(IT) 기업을 운영하는 안덕곤 레노소프트 대표는 “상생펀드 덕분에 금융비용을 크게 줄이고 절감액을 R&D에 투자해 기술 경쟁력을 확보할 수 있었다”고 전했다.

김용진 GH 사장은 “상생펀드의 조기 완판은 현장 기업들이 체감하는 금융 부담이 그만큼 컸음을 보여주는 동시에 이번 지원이 실질적 마중물이 됐음을 입증한다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지