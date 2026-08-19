‘용변 실수’ 승객 도운 기사 찾는다…김윤덕 장관 “표창 드리고 싶다”

김윤덕 국토교통부 장관이 거동 불편 승객을 도운 고속버스 기사의 선행에 감동했다며 관련 기사를 19일 사회관계망서비스(SNS)에서 공유했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 거동 불편 승객을 도운 고속버스 기사의 선행에 감동했다며 관련 기사를 19일 사회관계망서비스(SNS)에서 공유했다. 김윤덕 장관 ‘엑스(X·옛 트위터)’ 계정 캡처

김 장관은 이날 “기사 속 버스기사님을 찾는다”는 글과 함께 기사 하나를 SNS에 공유했다. 최근 서울에서 경남 양산으로 향하는 어느 고속버스에서 거동 불편 승객이 용변을 실수했고, 기사와 한 승객이 수습까지 했다는 내용이다.

기사와 함께 거동 불편 승객을 도운 A씨는 자신의 스레드에 올린 글에서 “기사님께서 정말 대단하셨다”며 “끝까지 싫은 내색 한 번 하지 않으시고, 직접 씻겨 드린 후 자리까지 정리했다”고 적었다. 게시글에는 경남고속이 래핑된 버스 한 대 사진도 공개돼 해당 기사의 소속을 추측하게 했다.

사연이 알려지자 SNS에서는 기사와 A씨를 향한 누리꾼들의 칭찬이 이어졌다. ‘가족이어도 용변을 처리하는 것은 쉽지 않았을 것’ 등 반응과 함께 A씨가 운영하는 양산의 카페를 찾아 이른바 ‘돈쭐’까지 내겠다는 댓글도 이어졌다.

김 장관은 “쉽지 않은 상황에서도 기꺼이 이웃을 위해 도움의 손길이 되어준 기사님의 진심에 마음이 뭉클해진다”고 말했다. 이어 “비 내리는 궂은 날, 이웃의 우산이 되어주신 기사님을 찾아 장관 표창이라도 드리고 싶다”며 “선행을 알려주시고, 선뜻 도움을 주신 승객분들의 마음도 잊지 않겠다”고 했다.

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