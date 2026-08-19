"침대에서 어떨까" 곽정은, 12년 전 장기하 성희롱 사과

작가 겸 방송인 곽정은이 12년 전 가수 장기하를 두고 했던 이른바 '침대 발언'에 대해 사과했다.

곽정은은 18일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 과거 방송에서 했던 발언을 직접 언급했다.

그는 "사실 오늘 침대 얘기를 자세하게 했는데 저에게 침대라는 단어는 굉장히 특별하다"며 "12년 전에 한 예능프로그램에 나와 어떤 남자 연예인 분에게 '이 남자는 침대에서 어떨지 궁금하게 만드는 남자다'라는 발언을 해서 한동안 기사도 많이 나오고 '어떻게 그런 말을 할 수 있냐'는 댓글도 많이 받는다"고 말했다.

곽정은이 언급한 발언은 지난 2014년 SBS TV 예능 '매직아이'에서 나왔다. 당시 그는 장기하에 대해 "가만히 앉아 있을 때는 묵묵부답인 모습인데 노래만 시작하면 폭발하는 에너지가 있다. 그래서 이 남자는 침대에서 어떨까 상상을 불러일으킨다"고 말해 논란이 일었다.

12년이 흐른 뒤 곽정은은 당시 자신의 표현을 돌아봤다.

그는 "그때는 제가 13년 동안 제 생애 대부분의 시간을 월간지 기자로, 우리나라에서 가장 섹슈얼한 기사를 많이 쓰는 매체 중에서도 섹슈얼한 기사를 많이 쓰는 곽정은 기자로 살았다"고 말했다.

이어 "그래서 방송에 대한 이해도가 낮기도 했고 잡지에서는 용인되던 표현들이 방송에서는 훨씬 더 많은 대중이 보기 때문에 용인되지 않고 불편감을 줄 수 있다는 걸 미처 생각하지 못했다"고 설명했다.

곽정은은 "내가 어떤 의도로 말하든 간에 그것이 발화되는 시점의 상황의 맥락이라는 게 있기 때문에 그것까지 섬세하게 체크하는 게 말하는 사람으로서의 책임이라는 걸 이해하게 됐다"고 말했다.

그러면서 "뒤늦게나마 그때 제 표현을 불편하게 생각했던 분들에게 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 사과했다.

곽정은은 당시 발언이 여전히 자신을 따라다니고 있다면서 "지금까지도 '이 여자 침대에서는 어떨까?'라는 댓글을 다시는 분들이 아직도 있다"고 밝혔다.

이어 "12년 전 어떤 예능프로그램에서 누군가가 했던 얘기를 가지고 한 사람을 계속 미워하기에는, 이제 그만 노여움 푸시고 제가 하는 다양한 이야기에도 귀 기울여주시면 감사할 것 같다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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