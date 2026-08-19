과방위 '이진숙 토론회' 공방…"李 사퇴해야"·"표현의 자유"

여야는 19일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 국민의힘 이진숙 의원 주최 5·18 민주화운동 관련 국회 토론회를 두고 공방을 벌였다.



여야 대치가 격화하면서 회의가 두 차례 정회되는 등 파행도 빚어졌다.

국민의힘 이진숙 의원이 19일 국회에서 정회된 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 이석하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당은 이 의원이 5·18 민주화운동 희생자와 유가족을 모욕했다고 주장하며 이 의원의 과방위원 사임 및 국회의원직 사퇴를 요구했다.



반면 이 의원은 민주당의 주장에 유감을 표하며 "민주화운동이 성역이 돼서는 안 된다"고 반박했다.



민주당 소속 과방위 위원들은 이날 회의에 앞서 기자회견을 열고 이 의원의 사퇴를 거듭 촉구했다.



이들은 "이 의원은 역사를 왜곡하고 국민적 합의를 짓밟으며 시대정신을 거스르는 5.18 왜곡·폄훼 행사를 강행했다"고 비판했다.



이어 "민주주의와 공공미디어를 지켜야 할 과방위 소속 의원이 민의의 전당인 국회를 극우적 역사 왜곡과 지역 혐오의 무대로 전락시켰다"며 이 의원에게 사과와 함께 과방위원 사임, 의원직 사퇴를 촉구했다.



국민의힘에는 이 의원을 징계하고 국회 제명 절차에 협조할 것을 요구했다.



이 의원을 향한 민주당의 사퇴 요구는 회의장에서도 이어졌다.



과방위 여당 간사인 한준호 의원은 회의에서 "5 18민주화특별법은 허위사실 유포를 금지하고 있다"며 "학술 포럼이라는 이름을 붙였다고 해 면죄부가 되겠나"라고 지적했다.

19일 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 여당 소속 위원들이 국민의힘 이진숙 의원의 퇴장을 요구하고 있다. 연합뉴스

이정헌 의원은 이 의원을 향해 "5·18 민주화운동을 재조명한다는 명목으로 '5·18이 1987년 체제 오염과 타락의 주범'이라는 주장까지 끌어들였다"며 "광주시민들과 5·18 유가족, 희생자들 가슴에 다시 한번 대못을 박아 놨다"고 목소리를 높였다.



이어 "오늘 이대로 회의를 진행한다면 역사 왜곡에 면죄부를 주는 것과 다르지 않다"며 송기헌 위원장에게 이 의원에 대한 퇴장 명령을 요청하기도 했다.



같은 당 황정아 의원 역시 "민주화운동을 소요사태라고 폄훼하고 학살의 책임자인 전두환을 칭송하는 자들이 이진숙 의원을 발판으로 국회에 들어왔다"며 "이것은 여야의 문제가 아니라 상식과 비상식, 정상과 비정상의 차이"라고 비판했다.



이에 이 의원은 "5·18 민주화운동을 했기 때문에 저희가 이 민주주의를 우리가 누리고 있는 것이라면 제일 첫 번째 가치는 표현의 자유"라고 반박했다.



이어 "저는 피해자와 유족들에 대해, 특히 사망하신 분들에 대해 명복을 빈다고 인사말을 시작했다"며 "학술 토론회 내용에 대해 제가 이래라저래라 통제할 권한은 없다"고 토론회에서 나온 발언들에 대해 선을 그었다.



민주당 의원들을 향해서는 "지난번 5·18 토론회가 마음에 들지 않는다면 민주당도 같은 장소에서 토론회를 열어달라"고 했다.



과방위 국민의힘 간사인 최형두 의원은 "학술행사에서 제기된 발언이 이 의원의 생각이고 입장이라는 것은 앞뒤가 맞지 않고 사실관계도 다르다"며 민주당의 주장을 "입틀막"으로 규정했다.



같은 당 서천호 의원 역시 "이 의원은 (토론회 당일인) 8월 13일 직접 발언한 내용이 없다"며 이 의원을 엄호했다.

<연합>

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