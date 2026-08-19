무더위 속 곳곳에서 소나기…돌풍과 천둥·번개 주의 [오늘날씨]

수요일인 19일은 무더위가 이어지는 가운데 곳곳에서 소나기가 내리겠다.

비가 내리는 지난 16일 서울 종로구 세종문화회관 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

아침까지 수도권과 전라권, 경남, 제주도에 비 또는 소나기가 내리겠고, 오전부터 저녁 사이 경기 남부와 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 남부지방에도 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

강원 북부 내륙과 충남권은 아침까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 5~20㎜, 경기 남부·강원 남부 내륙·산지 5~40㎜, 대전·세종·충남·충북 5~50㎜, 광주·전남·전북·부산·울산·경남·대구·경북 5~60㎜이다.

비가 내리는 지역에는 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 안전에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 24.8도, 인천 26.0도, 수원 24.2도, 춘천 21.6도, 강릉 26.6도, 청주 24.7도, 대전 23.8도, 전주 24.7도, 광주 26.5도, 제주 26.8도, 대구 25.8도, 부산 25.5도, 울산 24.3도, 창원 25.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 32도, 인천 31도, 수원 32도, 춘천 33도, 강릉 33도, 청주 33도, 대전 33도, 전주 31도, 광주 33도, 대구 32도, 부산 32도, 제주 32도 등으로 예상된다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 안팎으로 올라 무덥겠으니, 온열질환 대비 등 개인 건강관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’~‘보통’으로 예보됐다.

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