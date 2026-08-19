홈플러스 다시 살아날까…재개장 닷새 만에 매출 3배 뛰었다

홈플러스가 재개장 이후 닷새 만에 437억원의 매출을 기록했다. 영업 중단 전과 비교해 매출이 3배 가까이 뛰며 경영 정상화에 대한 기대감도 커지고 있다.

홈플러스 전국 67개 점포가 영업을 재개한 지난 13일 대구 달서구 홈플러스 성서점 계산대 주변이 시민들로 붐비고 있다. 대구=뉴스1

19일 홈플러스에 따르면 재개장 첫날인 지난 13일부터 17일까지 총매출이 437억원으로 집계됐다. 이는 영업 중단 전인 지난달 2일부터 6일까지 닷새간 기록한 150억원보다 191% 증가한 수치다.

같은 기간 매출액은 287억원 늘었으며 매출 규모는 약 2.9배로 확대됐다. 일평균 매출도 증가했다. 영업 중단 전인 지난달 2일부터 6일까지 일평균 매출은 30억원이었지만, 재개장 이후 87억원으로 약 2.9배 늘었다.

고객 수도 크게 증가했다. 영업 중단 전 닷새간 일평균 고객 수는 13만8200명이었지만 재개장 이후 23만9600명으로 약 74% 증가했다.

홈플러스는 그간 신선식품을 납품받지 못해 냉장 매대에 주방 식기와 플라스틱 용기를 진열했고, 매장을 찾는 고객들 역시 크게 감소한 바 있다.

이후 홈플러스는 지난달 13일부터 전국 67개 점포의 임시휴업에 들어간 뒤 지난 7일부터 가오픈을 진행했다. 상품 공급과 결제, 매장 운영 등 전반적인 시스템을 점검한 뒤 지난 13일부터 정식 영업을 재개했다.

임시휴업에 들어갔던 홈플러스 67개 점포가 정식으로 재개장한 지난 13일 서울 시내 한 홈플러스 매장에서 시민들이 물품을 구입한 뒤 계산을 위해 대기하고 있다. 연합뉴스

재개장과 함께 대규모 할인 행사도 진행했다. 한우 전 품목을 최대 50% 할인하고 주요 식품과 생필품을 최대 50% 할인하거나 1+1으로 판매하는 등 고객 유입에 나섰다.

홈플러스는 영업 재개 초기인 만큼 정상화 성패를 판단하기에는 이르지만, 고객 발길이 이어지고 있는 만큼 향후 정상화 가능성을 보여주는 긍정적인 신호라는 입장이다.

홈플러스는 2000억원 규모의 긴급 운영자금(DIP)을 확보하며 회생절차 폐지 위기를 넘겼지만 회생계획안 가결 기한인 내달 4일까지 매출을 회복해 영업 정상화 성과를 보여줘야 한다. 홈플러스는 2000억원을 활용해 핵심 점포 위주로 흑자 전환에 성공하겠다는 입장이다. 납품업체와 신뢰를 회복해 매대에 물건을 채우면 고객이 오고, 영업을 통해 채권을 갚아나가겠다는 구상이다.

결국 재개장 초반 이후에도 고객 유입과 상품 공급을 안정적으로 유지해 매출 회복세를 이어갈 수 있는지가 향후 회생과 인수합병(M&A)의 주요 변수가 될 것으로 보인다.

홈플러스 관계자는 “재개장 이후 닷새간 홈플러스에 대한 고객들의 관심과 기대를 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “이런 흐름을 영업 정상화를 위한 동력으로 삼아 상품 경쟁력과 가격 경쟁력, 고객 서비스를 지속적으로 강화하겠다”고 전했다.

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