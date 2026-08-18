中 왕이 19∼20일 방한…11개월 만에 한중 외교장관회담

중국 외교 수장이 한국을 찾아 양자관계 현안과 한반도 정세 등을 논의한다.



18일 외교부에 따르면 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장은 오는 19∼20일 일정으로 한국을 방문해 조현 외교부 장관과 한중 외교장관 회담을 가질 예정이다.

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장. EPA연합뉴스

왕 부장의 청와대 방문과 이재명 대통령 예방도 검토되고 있는 것으로 알려졌다.



이 대통령은 지난 15일 광복절 경축사에서 "한반도의 불안정한 정전체제를 평화체제로 바꾸는 여정"에 나서겠다며 "오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의"를 제시, 종전 논의 다자 대화를 주창했다.



또 도널드 트럼프 미국 대통령은 한미 연합훈련 축소를 거론하며 북한과의 대화 가능성을 내비친 상태다.



이에 정부는 왕 부장과의 회담 등을 통해 한반도 관련 다자에 포함되는 중국 측에 한반도 평화·안정과 다자간 대북 대화를 위한 건설적 역할을 요청할 것으로 관측된다.



다만 중국으로서는 북한 입장을 감안해 한반도와 관련한 직접적 언급은 최소화하고 한국과의 고위급 소통 유지에서 의미를 찾으려 할 가능성이 크다는 분석도 나온다.



조 장관과 왕 부장은 지난해 9월 중국 베이징에서 이재명 정부 출범 이후 첫 한중 외교장관 회담을 열어 대좌한 바 있다.



지난해 당시 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 회담이 열린 점을 고려하면 이번에는 오는 11월 중국 선전 APEC을 목전에 두고 장소가 맞바뀐 셈이다.



이에 이번 외교장관 회담은 지난 정상회담의 후속 사업 성과를 점검하고, 석 달 뒤 선전 APEC 계기로 열릴 수 있는 차기 한중 정상회담의 예상 의제를 살펴보는 자리가 될 전망이다.



특히 내년이 한중 수교 35주년인 만큼 이를 발판 삼아 '전면 복원'을 선포한 양국 관계의 개선·강화를 본격화하기 위한 논의가 집중적으로 오갈 것으로 보인다.

<연합>

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