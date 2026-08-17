트럼프 “이란 핵무기 보유 막는 게 첫 목표… 오만도 협상 방해되면 폭격”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵무기 보유 방지가 이란 전쟁의 최우선 목표라고 재차 강조했다.

17일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “첫 번째 목표는 과거에도 그랬고 앞으로도 변함없이 이란이 어떤 방식이나 형태, 형식으로든 핵무기를 보유할 수 없게 하는 것”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이란의 핵무기 보유가 임박했다는 이유로 중동 동맹국인 이스라엘과 함께 지난 2월 이란을 공격한 바 있다. 그는 이후로도 이란의 핵 개발 저지를 위해 경제적 어려움을 감내해야 한다고 주장해 왔다.

다만 JD 밴스 미국 부통령은 지난 14일 폭스뉴스 인터뷰에서 “(전쟁의) 첫 번째 목표는 미국 국민을 위해 석유와 가스 가격을 낮게 유지하는 것”이라며 “이란의 핵 보유 저지는 2순위다”라고 언급했다. 이 때문에 트럼프 행정부 내 이란과의 전쟁을 두고 이견이 벌어지는 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

미 백악관은 이에 대해 유가 안정과 이란의 핵무기 보유 저지는 똑같이 중요한 목표라고 해명했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 지난 14일 미국 뉴욕으로 향하는 에어포스원 기내에서 어느 것이 더 중요하냐는 취재진 질문에 “트럼프 대통령에게는 두 가지 목표가 똑같이 중요하다고 생각한다”고 강조했다.

이어 “우리는 기름값을 낮게 유지하길 원하고, 이란이 핵무기를 결코 가질 수 없도록 보장하는 것도 원한다”며 “이는 트럼프 대통령이 어떤 일이 있어도 끝까지 관철해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편 이날 트럼프 대통령은 오만에 대해 (호르무즈 해협 협상 합의와 관련)방해가 되면 오만을 폭격할 것이라고 위협했다고 미 폭스 뉴스 및 중국 신화통신이 보도했다.

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