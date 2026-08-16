‘밥 한 끼’ 어려운 食口… 청소년 13%, 부모와 주 4회 미만 식사

가족 식사 횟수가 청소년의 정신건강과 유의미한 관련이 있지만, 청소년 8명 중 1명은 부모와 함께 식사하는 횟수가 일주일에 네 번도 채 되지 않는 것으로 나타났다.

청소년 8명 중 1명은 부모와 함께 식사하는 횟수가 일주일에 네 번도 채 되지 않는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

16일 질병관리청에 따르면 청소년건강패널조사(2019∼2023년) 자료를 활용한 ‘초기 청소년기의 부모 동반 식사 빈도와 후기 청소년기 정신건강의 종단적 관련성’ 연구 결과 부모와 주 4회 미만으로 식사한 청소년은 전체의 12.9%로 나타났다. 이번 연구는 2019~2023년 5년간 조사에 참여한 3986명을 대상으로 이뤄졌다. 이들이 초기 청소년기(초6∼중1)에 부모와 함께한 식사 빈도를 파악한 뒤 후기 청소년기(중2∼고1)에 진입했을 때의 스트레스, 우울감 등과 관련이 있는지를 분석했다.



분석 결과 부모 동반 식사가 적은 집단의 경우 고소득 가구와 맞벌이 가구 비율이 높았다. 아울러 초6~중1에 해당하는 초기 청소년기 고스트레스 비율이 높았고 가족화목도가 낮은 것으로 파악됐다.



초기 청소년기에 부모와 함께하는 식사 횟수는 이후 정신건강과 연관이 있는 것으로 확인됐다. 부모와 함께 식사하는 횟수가 일주일에 1번 늘어날 때마다 고스트레스는 12%, 우울감은 9%, 고불안은 8% 낮아지는 것으로 조사됐다.



연구진은 “초기 청소년기 부모 동반 식사를 통해 일상에서 부모·자녀 간 만남이 반복되고, 청소년은 학업, 또래 관계, 외모 및 진로에 관한 스트레스를 표현할 수 있다”며 “부모는 자녀 변화에 대해 조기에 인지하고 정서적 지지를 할 수 있으며, 후기 청소년기 스트레스, 우울감 및 불안에 대한 보호 효과가 있다”고 설명했다.

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